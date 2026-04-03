В работе российских банков произошёл сбой — у пользователей не открываются приложения и не проходит оплата картой

Пользователи Сбербанка, ВТБ, Т-банка и сервиса СБП не могут оплатить товары из-за массового сбоя, следует из данных DownDetector. Больше всего проблем у клиентов Сбербанка — на его работу за сутки пожаловались более 8,3 тысяч раз. Оплата не проходит и у других сервисов и банков — например, у Ozon и Ozon Банка.

Самый масштабный сбой — у Сбербанка

В работе Сбербанка произошёл сбой: за сутки пользователи оставили около 8,3 тыс. жалоб. Основные проблемы связаны с мобильным приложением и сервисами банка, из-за чего клиенты не могут оплатить покупки картой и выполнить переводы.

Пользователи сообщают о невозможности открыть приложение и провести операции. По данным обращений, 57% устройств, на которых не работает сервис, — на Android, ещё 24% — на iOS.

В самом приложении банк предупреждает о сбоях при оплате картой. В уведомлении говорится: «В данный момент могут наблюдаться затруднения при оплате картой». При попытке перевести деньги пользователи также сталкиваются с ограничениями: появляется сообщение «Перевести деньги пока нельзя». Причин сбоя Сбербанк не называет.

Больше всего сбоев в работе Сбербанка — в Москве и Самарской области

Наибольшее количество жалоб на работу приложения Сбербанка зафиксировано в Москве и Самарской области. Также проблемы с работой сервиса затронули жителей Санкт-Петербурга, Московской и Новосибирской областей.

Сбой затронул ключевые функции:

оплату товаров в магазинах с помощью банковских карт;

переводы между счетами;

доступ к мобильному приложению.

Проблемы с приложением и оплатой — у Т-Банка и ВТБ

Не открывается приложение и не проходит оплата и у клиентов Т-Банка и ВТБ. У Т-Банка пользователи пожаловались уже более 1,2 тысяч раз. У некоторых пользователей ВТБ также наблюдаются проблемы с оплатой товаров. Такие же жалобы были зафиксированы у Ozon, Ozon Банка, Альфа-банка и Самоката

Также DownDetector зафиксировал жалобы на работу СБП — за сутки пользователи сообщили о проблемах более 500 раз. Клиенты передают, что сервис не позволяет провести оплату. Больше половины жалоб — от клиентов с устройствами на Android, почти 27% — на iOS.

Контекст

Последний сбой в работе приложения Сбербанка случился на прошлой неделе — 24 марта 2026 года пользователи оставили 3824 жалобы на работу сервиса. Пик обращений пришёлся на дневное время, а основной рост начался после полудня. В половине случаев пользователи сообщали о полном сбое сервисов, ещё четверть жалоб касались мобильного приложения, 10% — личного кабинета и 6% — сайта.

Чаще всего пользователи жаловались на невозможность войти в сервисы, включая «СберБизнес» и «Бизнес Онлайн», а также на ошибки подключения при наличии интернета. Основная доля жалоб пришлась на пользователей Windows (71,7%), далее следуют Android (17,1%), iOS (9,2%) и macOS (1,8%).

