Пользователи жалуются на сбой в работе Сбербанка 24 марта — не работает как приложение, так и сайт

24 марта 2026 года пользователи оставили 3824 жалобы на работу сервисов Сбербанка, из них 762 — в течение часа, следует из данных сервиса мониторинга сбоев Detector404. Основной пик обращений пришёлся на дневное время. Чаще всего пользователи сообщают о полной недоступности сервисов и проблемах с входом в онлайн-банк.

Почти треть жалоб касается работы приложения

Согласно графику Detector404, резкий рост обращений начался после полудня 24марта 2026-го.

49% всех обращений связаны с общим сбоем сервисов Сбербанка. Ещё 24% пользователей столкнулись с проблемами в мобильном приложении. Сбои в личном кабинете составляют 10% от общего числа жалоб, общий сбой — 8%, а проблемы с сайтом — 6%.

Пользователи жалуются на невозможность входа

Среди наиболее частых сообщений пользователей — жалобы на отсутствие доступа к сервисам и ошибки подключения.

Пользователи пишут о невозможности войти в «СберБизнес» и «Бизнес Онлайн», а также о сообщениях системы «Нет подключения к интернету» при наличии сети.

Наибольшее количество обращений — из северных и региональных субъектов

Среди регионов наибольшая доля жалоб зафиксирована в Ненецком автономном округе — 6%.

Далее следуют Магаданская область (4%), Владимирская область (3%), Ярославская область (2%) и Республика Мордовия (2%).

Большинство сообщений о сбоях поступает от пользователей Windows — 71,7%. На Android приходится 17,1% жалоб, на iOS — 9,2%, на macOS — 1,8%.

Контекст

Сбербанк — один из крупнейших банков России. По данным компании, её экосистема объединяет десятки миллионов частных клиентов и бизнес-пользователей, а онлайн-сервисы — включая «СберБанк Онлайн» и «СберБизнес» — используются ежедневно для платежей, переводов и операционных задач.

Один из последних заметных сбоев в работе банка фиксировался в 2024 году, когда пользователи массово жаловались на недоступность «СберБанк Онлайн» и проблемы с проведением операций — тогда сбой также затронул мобильное приложение и веб-версию.