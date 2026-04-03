В Альфа-Банке опровергли сбой в работе сервиса 3 апреля — платформа работает в штатном режиме

Альфа-Банк опроверг информацию о сбое в работе сервиса 3 апреля. ВТБ сообщил, что вечером 3 апреля 2026 года все системы компании работают в штатном режиме. Ozon Банк не комментирует информацию о сбое.

Больше всех жалоб на сбой 3 апреля — у Сбербанка

Согласно информации, представленной на сайте DownDetector, некоторые пользователи Альфа-Банка 3 апреля столкнулись с проблемами с оплатой и переводами.

Сообщения о сбоях появились утром 3 апреля на фоне масштабных проблем в работе российских банков. По данным DownDetector, только на Сбербанк за сутки поступило более 10 тыс. жалоб.

Больше всего жалоб было зафиксировано от пользователей из Москвы и Самарской области

Пользователи сообщали о невозможности провести операции с деньгами и открыть приложение. Среди устройств, где фиксировались проблемы, 57% приходилось на Android и 24% — на iOS.

Наибольшее количество жалоб было зафиксировано в Москве и Самарской области, а также в Санкт-Петербурге, Московской и Новосибирской областях.

Крупный сбой в работе сервисов ранее фиксировался в 2024 году: тогда пользователи массово сообщали о недоступности «СберБанк Онлайн» и сложностях с проведением операций. Проблемы затронули как мобильное приложение, так и веб-версию сервиса.

Пользователи жаловались на работу ВТБ, Т-Банка и Самоката

Помимо Сбербанка, пользователи сообщали о сбоях в ВТБ, Т-Банк, СБП, Самоката, а также у Ozon и Ozon Банка.

Сбербанк сообщил о восстановлении работы сервисов 3 апреля около 12:00. В банке заявили, что доступ ко всем функциям полностью возвращён.

При этом, по данным DownDetector, после восстановления пользователи продолжали фиксировать отдельные проблемы: в период с 12:40 до 13:40 поступило около 650 жалоб.

«На стороне ряда банков-участников наблюдаются кратковременные замедления обработки операций в СБП. При этом на стороне НСПК все системы работают штатно», — сообщил СБП в своём Telegram-канале.

В ответ на запрос Russian Business в ВТБ сообщили, что вечером 3 апреля все системы работают в штатном режиме.

В Ozon Банке сбой не комментируют.