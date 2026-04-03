Сбербанк восстановил работу сервисов после сбоя — число жалоб 3 апреля достигло 10 тысяч

Сбербанк сообщил о полном восстановлении работы сервисов после масштабного сбоя 3 апреля. По данным DownDetector, только на работу Сбербанка за сутки поступило более 10 тыс. жалоб. О сбоях в работе сервисов оплаты также сообщали пользователи ВТБ, Т-банка, Самоката, Ozon и Ozon Банка.

Сбербанк сообщил о восстановлении доступа к функциям сервиса в 12:00

Сбой 3 апреля 2026 года затронул основные функции банковского сервиса:

оплату товаров картой в магазинах;

переводы между счетами;

доступ к мобильному приложению.

В 12:07 Сбербанк сообщил в своём Telegram-канале о решении проблемы:

«Всё работает — наша команда оперативно всё починила, доступ ко всем сервисам полностью восстановлен»

По информации DownDetector, число жалоб с 12:40 до 13:40 составило 650, то есть у некоторых пользователей сохраняются проблемы с сервисами Сбербанка.

Больше половины жалоб — от пользователей с Android

Среди устройств, где фиксировались проблемы в работе Сбербанка, 57% приходилось на Android и 24% — на iOS. В приложении банка появлялись уведомления о сбоях при оплате картой, а при попытке перевода средств — сообщение о временной недоступности операций.

Больше всего обращений зафиксировано в Москве и Самарской области. Также сбой затронул пользователей в Санкт-Петербурге, Московской и Новосибирской областях.

Проблемы с оплатой сохраняются у Т-Банка, OZON Банка, а также у некоторых пользователей Альфа-Банка. Другие сервисы, в которых 3 апреля случился сбой, — СБП и Самокат — полностью решили проблему.

«На стороне ряда банков-участников наблюдаются кратковременные замедления обработки операций в СБП. При этом на стороне НСПК все системы работают штатно», — сообщил сервис СБП.

Контекст

Сбербанк входит в число крупнейших финансовых организаций России и обслуживает десятки миллионов частных и корпоративных клиентов. Ключевые цифровые продукты банка, включая «СберБанк Онлайн» и «СберБизнес», россияне каждый день используют для проведения платежей, переводов и решения операционных задач.

Крупный сбой в работе сервисов ранее фиксировался в 2024 году: тогда пользователи массово сообщали о недоступности «СберБанк Онлайн» и сложностях с проведением операций. Проблемы затронули как мобильное приложение, так и веб-версию сервиса.