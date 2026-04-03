Сбербанк восстановил работу сервисов после сбоя — число жалоб 3 апреля достигло 10 тысяч
Пользователи сообщали о проблемах с оплатой через терминал и приложение
Сбербанк сообщил о полном восстановлении работы сервисов после масштабного сбоя 3 апреля. По данным DownDetector, только на работу Сбербанка за сутки поступило более 10 тыс. жалоб. О сбоях в работе сервисов оплаты также сообщали пользователи ВТБ, Т-банка, Самоката, Ozon и Ozon Банка.
Сбербанк сообщил о восстановлении доступа к функциям сервиса в 12:00
Сбой 3 апреля 2026 года затронул основные функции банковского сервиса:
- оплату товаров картой в магазинах;
- переводы между счетами;
- доступ к мобильному приложению.
В 12:07 Сбербанк сообщил в своём Telegram-канале о решении проблемы:
«Всё работает — наша команда оперативно всё починила, доступ ко всем сервисам полностью восстановлен»
По информации DownDetector, число жалоб с 12:40 до 13:40 составило 650, то есть у некоторых пользователей сохраняются проблемы с сервисами Сбербанка.
Больше половины жалоб — от пользователей с Android
Среди устройств, где фиксировались проблемы в работе Сбербанка, 57% приходилось на Android и 24% — на iOS. В приложении банка появлялись уведомления о сбоях при оплате картой, а при попытке перевода средств — сообщение о временной недоступности операций.
Больше всего обращений зафиксировано в Москве и Самарской области. Также сбой затронул пользователей в Санкт-Петербурге, Московской и Новосибирской областях.
Проблемы с оплатой сохраняются у Т-Банка, OZON Банка, а также у некоторых пользователей Альфа-Банка. Другие сервисы, в которых 3 апреля случился сбой, — СБП и Самокат — полностью решили проблему.
«На стороне ряда банков-участников наблюдаются кратковременные замедления обработки операций в СБП. При этом на стороне НСПК все системы работают штатно», — сообщил сервис СБП.
Контекст
Сбербанк входит в число крупнейших финансовых организаций России и обслуживает десятки миллионов частных и корпоративных клиентов. Ключевые цифровые продукты банка, включая «СберБанк Онлайн» и «СберБизнес», россияне каждый день используют для проведения платежей, переводов и решения операционных задач.
Крупный сбой в работе сервисов ранее фиксировался в 2024 году: тогда пользователи массово сообщали о недоступности «СберБанк Онлайн» и сложностях с проведением операций. Проблемы затронули как мобильное приложение, так и веб-версию сервиса.
- В Альфа-Банке опровергли сбой в работе сервиса 3 апреля — платформа работает в штатном режиме Ранее пользователи российских банков сообщали о проблемах с оплатой товаров и услуг через терминал 03 апреля 2026, 20:09
- В работе российских банков произошёл сбой — у пользователей не открываются приложения и не проходит оплата картой Клиенты Сбербанка пожаловались на работу сервиса более 8,3 тысяч раз, Т-Банка — более 1,1 тысячи 03 апреля 2026, 12:09
