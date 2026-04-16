Названы самые популярные нейросети в России в 2026-м: в топе — Chat GPT, Claude Opus и Nano Banana

В 2026 году россияне стали чаще пользоваться нейросетями: по данным GPTunneL, популярность ИИ для генерации текстов и видео выросла на 30%. Фаворитом аудитории стала новейшая модель GPT-5.4 от OpenAI. Также в топ вошли Claude Opus 4.6 от Anthropic и Nano Banana 2 от Google.

OpenAI и Anthropic вошли в топ текстовых нейросетей

Согласно данным платформы для работы с ИИ-инструментами GPTunneL, второе место по популярности в текстовой категории заняла GPT-5.2 — это ещё модель от OpenAI, ориентированная на анализ и генерацию текста, а также работу с данными.

Третью позицию заняла Claude Opus 4.6 от Anthropic — модель, которая используется для более сложных задач, включая программирование, анализ данных и работу с длинным контекстом.

Также заметный рост показали:

DeepSeek V3.2 — число её пользователей выросло на 33% с января по март 2026 года,

GPT-4o — модель предыдущего поколения, аудитория которой выросла на 23%.

Интерес к некоторым нейросетям упал сразу на 20–60%

Несмотря на рост популярности отдельных нейросетей, большая часть LLM-моделей, показали снижение интереса пользователей — от 20% до 60%.

Аналитики GPTunneL объясняют это сменой поколений: новые модели лучше понимают контекст, учитывают нюансы запросов и дают более качественный результат, поэтому пользователи переходят на них.

Nano Banana — лидер среди ИИ для генерации изображений

В категории генерации изображений и видео активность пользователей в марте выросла более чем на 30% по сравнению с январём 2026-го.

Лидером по количеству пользователей стала Nano Banana 2 — модель от Google, работающая на базе нейросети Gemini и предназначенная для генерации и редактирования изображений. Базовая версия модели стала популярнее на 36%, а версия с генерацией в 4K — на 70%.

Второе место разделили GPT Image 1.5 (high) — модель компании OpenAI — и Midjourney — модель одноименной американской компании. При этом GPT Image 1.5 значительно обогнала Midjourney по темпам роста — 100% против 10%.

Среди заметных изменений — снижение интереса к Seedream 4.0 и Flux Schnell.

Seedream 4.0 — это модель генерации изображений, ориентированная на быстрое создание визуального контента. Её аудитория сократилась почти на 40%.

Flux Schnell — облегчённая версия моделей семейства Stability AI для быстрой генерации изображений, интерес к которой снизился на 20%.

Пользователи стали активнее использовать ИИ для генерации музыки

В сегменте генерации музыки лидером по количеству пользователей остаётся нейросеть Suno — она создаёт музыкальные треки по текстовым запросам. В марте её аудитория увеличилась на 12,9%.

В целом интерес к таким сервисам вырос на 11% по сравнению с январём. Лидером по темпам роста стала Lyrics Generator — +20% за два месяца. Эта нейросеть генерирует тексты песен и идей для музыкальных композиций.