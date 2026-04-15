Инициатива требует доработки: Госдума отклонила закон об обязательной маркировке ИИ-видео в России

ИТ-комитет Госдумы отклонил законопроект об обязательной маркировке видео, созданного с использованием ИИ. Согласно инициативе, помечать такой контент должны были социальные сети, видеохостинги и сайты. Правительство РФ указало на отсутствие механизмов реализации документа в текущей редакции, а также неточность используемых терминов.

Обязанность по маркировке возлагалась на владельцев платформ

Законопроект предлагал обязать владельцев социальных сетей, видеохостингов и других интернет-ресурсов маркировать так называемые синтетические видеоматериалы — видео, полностью или частично созданные с помощью технологий искусственного интеллекта.

Маркировка должна была включать два элемента:

видимое обозначение «Создано с использованием искусственного интеллекта» или «Сгенерировано ИИ» на экране;

машиночитаемую метку в данных видеофайла с указанием факта использования ИИ, даты и владельца ресурса.

При этом метка должна была сохраняться при копировании и не удаляться без специальных технических средств. Проект возлагал обязанность по маркировке на владельцев платформ, а не на авторов контента.

Законопроект не объясняет, как определять ИИ-контент

В заключении комитета отмечается, что в законопроекте отсутствует механизм, который позволял бы платформам получать информацию о происхождении видео. Как указало Правовое управление Госдумы, владельцы платформ не являются создателями видео и не могут определить, был ли контент сгенерирован ИИ.

Кроме того, в текущей редакции не указаны способы контроля за соблюдением требований и орган, который должен этим заниматься. Также документ не содержит технических требований к маркировке и критериям верификации ИИ-контента.

Документ требует уточнения ключевых понятий

Правовое управление указало, что используемые в законопроекте термины, включая «генеративные нейронные сети» и «машиночитаемая метка», отсутствуют в действующем законодательстве и требуют уточнения.

Кроме того, определение «владельца видеохостинга» оказалось слишком широким и может распространяться на разные категории сервисов, включая классифайды и социальные сети.

В заключении комитета отмечается, что законопроект распространялся только на видео и не затрагивал фото- и аудиоконтент, хотя такие материалы также могут использоваться для введения пользователей в заблуждение.