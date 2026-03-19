Минцифры России предложило маркировать ИИ-контент — законопроект может вступить в силу с 1 сентября 2027 года

Минцифры России разработало законопроект о государственном регулировании искусственного интеллекта, который предусматривает обязательную маркировку контента, созданного с помощью нейросетей. Маркировку должны обеспечить владельцы ИИ-сервисов, а крупные соцсети будут обязаны проверять её наличие. Документ может вступить в силу с 1 сентября 2027 года.

Закон будет распространяться как на компании, так и на физические лица

Документ опубликован на портале проектов правовых актов и распространяется как на компании, так и на физических лиц. Согласно инициативе Минцифры России, все аудиовизуальные материалы, созданные с использованием ИИ, должны сопровождаться специальным предупреждением. Оно должно быть представлено в формате, понятном человеку, а также в машиночитаемом виде.

Ответственность за маркировку будет возлагаться на владельцев ИИ-сервисов. Крупные платформы и соцсети также будут обязаны проверять наличие таких пометок. В случае их отсутствия площадки должны самостоятельно маркировать контент или удалять его.

Разработчиков ИИ обяжут исключать дискриминацию и блокировать вредоносный контент

Законопроект вводит дополнительные обязанности для разработчиков ИИ. В частности, они должны будут исключать дискриминационные алгоритмы и предотвращать создание противоправного контента.

Документ также закрепляет риск-ориентированный подход: требования к системам искусственного интеллекта будут зависеть от степени их влияния на пользователей и общество.

ИИ разделят на доверенные, национальные и суверенные модели

В проекте закона также предлагается ввести классификацию ИИ-моделей. Появятся понятия «доверенных», «национальных» и «суверенных» систем.

Доверенными будут считаться модели, соответствующие всем требованиям закона и включенные в специальный реестр. Национальные и суверенные модели — это решения, полностью разработанные в России с использованием отечественных данных.

Власти не ограничат технологии ИИ — под надзором окажется создаваемый ими контент

При этом, согласно предлагаемому законопроекту, требования будут распространяться не на сами технологии, а на продукты, созданные с их использованием. Это должно помочь регулировать отрасль, не замедляя её развития.

Как отмечают в Правительстве России, избыточное регулирование может негативно сказаться на российском рынке, доля которого составляет около 2% от мирового. При этом в документе говорится, что предлагаемые меры направлены на защиту пользователей от манипуляций и повышение прозрачности использования ИИ.