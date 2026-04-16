Uber инвестирует $10 млрд в развитие роботакси — компания будет прямым конкурентом Tesla Илона Маска

Uber направит более $10 млрд на закупку беспилотных автомобилей и инвестиции в их производителей, сообщает Financial Times. Компания планирует напрямую конкурировать с ведущими производителями роботакси Tesla, Waymo и Zoox. Запуск сервиса намечен на 2026 год — сразу в 15 городах по всему миру.

Uber уже заключила соглашения о покупке беспилотных авто

По данным Financial Times, Uber выделила $2,5 млрд на приобретение акций партнёров, занимающихся разработкой роботакси. Ещё $7,5 млрд компания направит на формирование собственного парка роботакси.

В частности, Uber инвестирует около $500 млн в американскую компанию Lucid Motors и закупит не менее 35 тыс. её электромобилей в ближайшие годы. По оценкам аналитиков FT, только эта часть проекта обойдётся минимум в $2 млрд.

В 2026 году компания планирует запустить сервисы роботакси в 15 городах, среди них — Лондон, Лос-Анджелес, Мадрид и Гонконг.

Глава Uber обещает превратить роботакси в финансовый актив

Глава Uber Дара Хосровшахи объяснил масштабные траты необходимостью обеспечить будущий поток машин.

«Мы вкладываем собственный капитал, чтобы гарантировать поставки роботакси в будущем», — отметил глава Uber Дара Хосровшахи.

CEO компании также подчеркнул, что Uber планирует превратить беспилотный транспорт в актив. Пока компания сама оплачивает десятки тысяч машин, но в перспективе финансировать проект будут управляющие компании, инвесторы и частные кредитные фонды.

За полгода акции Uber упали почти на 25%

С октября 2025 котировки Uber упали почти на 23%. После объявления об инвестициях акции компании выросли — сразу на 4,7%, при этом инвесторы всё ещё опасаются новой стратегии развития компании.

Тем временем позиции конкурентов на рынке беспилотных перевозок продолжают укрепляются:

сервис беспилотных такси Waymo занял 7% рынка в США;

Zoox, дочерняя компания Amazon, также готовится запустить собственное приложение для роботакси.

Tesla Илона Маска также отказалась от партнёрства с Uber — компания планирует развивать собственный сервис роботакси без посредников.

Контекст

Uber запустил беспилотное такси ещё в 2016 году, однако после судебных разбирательств в 2018 году проект был закрыт. В 2020 Uber продал беспилотное подразделение стартапу Aurora и полностью отказался от собственных разработок.

В 2026 году конкуренция со стороны Waymo, Tesla и Zoox вынудила компанию пересмотреть подход и вернуться на рынок, пусть и через инвестиции в чужие технологии.