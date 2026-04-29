В России появится «Индекс Цезаря» — с его помощью будут измерять популярность готовой еды среди россиян

Х5 Group и Роскачество запустили индекс для мониторинга рынка готовой еды, сообщается в пресс-релизе ритейлера. Показатель «Индекс Цезаря» будет отражать среднюю долю упакованной готовой еды в покупках и онлайн-заказах посетителей «Пятёрочки» и «Перекрёстка». Компания будет также публиковать отчёты о динамике спроса на готовую еду в городах-миллионниках и статистику самых востребованных блюд.

«Индекс Цезаря» будут рассчитывать на основе данных 29 тыс. магазинов

Индикатор станет первым в стране инструментом для оценки потребительского спроса на готовую еду и доступности продукции в городе. Расчётами займутся аналитики X5 на основе данных Dialog X5, которые охватывают офлайн- и онлайн-покупки в более чем 29 тыс. магазинах двух крупнейших сетей группы — «Перекрёстка» и «Пятёрочки».

Постоянный мониторинг рынка с учётом оценок покупателей сформирует достоверную картину качества товаров и их пищевой безопасности, подчёркивает заместитель руководителя Роскачества Юлия Михалева. Полученная информация, по её мнению, позволит не только отслеживать актуальные тенденции, но и предсказывать изменения в запросах потребителей.

Аналитики X5 будут отслеживать спрос на готовую еду в регионах

В ежеквартальные отчёты кроме индекса войдут данные о динамике спроса на готовую еду по регионам, статистика покупок по городам-миллионникам и топ самых популярных готовых блюд. Роскачество дополнит статистику итогами опросов о восприятии россиянами готовой продукции. Исследования будут проходить раз в три месяца.

В 2025 году российский e-grocery вырос на 27% — до 1,6 трлн рублей. Лидером рынка стала X5 Digital с оборотом в 323,7 млрд рублей. Главными драйверами роста онлайн-продаж продуктов выступили категории готовой еды, выпечки и свежих продуктов.

Контекст

В России уже существуют и другие индексы, связанные с едой — например, неформальный «Индекс оливье». Его используют ритейлеры, чтобы оценить доступность продуктов для потребителей: показатель отражает, во сколько обходится приготовление одного из самых популярных праздничных блюд.

В новогодние праздники спрос на готовую еду заметно растёт: продажи превышают среднемесячные показатели на 20%, а интерес к традиционным салатам — оливье, сельди под шубой и мимозе — увеличивается до 40%.

«Индекс оливье» становится наглядным ориентиром для рынка. Например, в «Ашане» его рассчитывают как среднюю стоимость килограмма салата: в 2025 году она составила 114,6 рубля.