Новогодний стол — 2026: как ретейлеры, маркетплейсы и сервисы доставки зарабатывают на готовых блюдах

Гонка за новогоднюю корзину уже стартовала: готовые оливье и крабовый салат становятся для сетей и маркетплейсов отдельным бизнес-направлением. В ход идут коллаборация с кино, кейтеринг и наборы по предзаказу, эксперименты с гендерными салатами и ПП-рационы для тех, кто боится новогоднего майонеза. Параллельно Ozon и Wildberries конкурируют уже не только ценой, но и селёдкой под шубой. Решили разобраться с экономикой готовых блюд и выяснить, как ретейл и маркетплейсы делят рынок праздничного стола.

Оливье закажут: 63% россиян перекладывают новогодний стол на доставку и супермаркеты

Осенью 2025 года сеть доставки суши и роллов «Много лосося» решила проверить, что россияне предпочитают есть на Новый год и как планируют это делать. В опросе участвовали более 3000 респондентов старше 18 лет со всей страны. И результаты опроса получились такие:

35% респондентов закажут готовую еду из ресторанов с доставкой;

28% — предпочтут купить готовые блюда в супермаркетах с доставкой;

24% — лично пойдут в рестораны и торговые сети;

8% опрошенных планируют готовить сами;

5% — попросят приготовить новогодние блюда родственников.

Самыми любимыми новогодними блюдами у россиян по-прежнему остаются майонезные салаты. В лидерах опроса — оливье, селёдка под шубой и мимоза.

Сервис доставки «Купер» тоже провёл опрос и выяснил, что сумма праздничного стола для семьи из четырёх человек в 2025 году колеблется в диапазоне от 4000 до 6000 ₽. Итоговая стоимость зависит от выбора категории продуктов:

салаты и закуски — 1000–1300 ₽;

горячее — 1400–2000 ₽;

фрукты и десерт — около 1100 ₽;

напитки — примерно 500 ₽.

При этом, согласно опросу, готовые салаты и горячие блюда зачастую оказываются дешевле, чем покупка всех ингредиентов по отдельности.

Редакция Russian Business посмотрела, сколько стоит оливье на сайтах ретейлеров:

в «Перекрёсток Select» за 200 г — 166 ₽;

в «Пятёрочка Кафе» за 500 г — 250 ₽;

в «ЛЕНТА FRESH» за 300 г — 165 ₽;

в «М Кухня» сети «Магнит» за 200 г — 130 ₽;

во «ВкусВилле» за 300 г — 334 ₽;

в «Азбуке Вкуса» за 250 г — 365 ₽.

Источник изображения: нейрогенерации

Салаты растут на 40%, а наборы — в пять раз: как сети монетизируют Новый год

Перекрёсток предлагает клиентам самостоятельно собрать свой новогодний набор из отдельных упакованных блюд. В этом году в меню: салат с кальмаром и икрой, линейка салатов оливье, утка с томлёными яблоками и целый ассортимент блюд с мандарином.

«В декабре продажи всей категории готовой еды в среднем на 20% выше среднемесячных показателей, а спрос на отдельные блюда, такие как оливье, сельдь под шубой и мимоза, может вырастать до 40%», — поясняют в пресс-службе Перекрёстка.

Пик продаж новогодних блюд в Перекрёстке приходится на последнюю неделю перед Новым годом. Максимальный ажиотаж — в последние четыре дня: спрос на готовую еду растёт каждый день вплоть до 31 декабря, а затем резко снижается и возвращается к обычным показателям ко второй неделе января.

«Продажи новогодней линейки готовой еды составляют около 25% от всех продаж категории в декабре. В этом году мы рассчитываем как минимум сохранить эту долю, а нашей амбициозной целью является рост до 30–50%», — сообщает пресс-служба Перекрёстка.

Новогодние блюда во ВкусВилле можно приобрести в кулинарии и в отдельном сервисе — «ВкусВилл Праздник», который предоставляет услуги кейтеринга, тортов на заказ, подарков.

Спрос на готовые салаты в кулинарии ВкусВилла начинает расти с октября. В декабре же он увеличивается на 20% по отношению ко всему году. Пик продаж приходится на последнюю неделю перед Новым годом.

В новогоднем меню кулинарии бренда — салаты, закуски, гарниры и горячее. Сеть предлагает и охлаждённые готовые блюда для запекания — линейку «ШефВилл». В ассортименте новинок этого года — жаркое из кролика, лосось с манго и чили, гратен.

«Стоимость позиций из постоянного ассортимента готовых блюд к Новому году не изменилась с прошлого года», — сообщает пресс-служба ВкусВилла.

В сервисе для событий «ВкусВилл Праздник» можно самостоятельно составить новогоднее меню или выбрать уже готовый набор. К Новому году сервис представил готовые подборки. Спрос на блюда в предновогодний период в четыре-пять раз выше относительно средних периодов года.

«Если говорить про юридических лиц, то заказы начинаются с середины ноября по двадцатые числа декабря. Физические лица оформляют заказы в последнюю неделю декабря. 30 и 31 декабря — пик покупок», — рассказывает руководитель «ВкусВилл Праздник» Инна Миронович.

«ВкусВилл Праздник» — это не ретейл, а сервис ближе к HoReCa, поэтому он работает по предзаказу, не менее чем за два полных дня до мероприятия.

Лента начинает подготовку к новогоднему сезону в июле-августе. Ретейлер анализирует результаты прошлого года и выделяет лучшие практики. Исходя из них сеть выстраивает ассортимент новогодних блюд, технологические цепочки и определяет цены.

Ретейлер работает по предзаказу за 48 часов. Пик продаж приходится на последние две недели года, с акцентом на 28–31 декабря. Ажиотаж спадает после 7 января.

«В декабре спрос на салаты увеличивается на треть по сравнению с предыдущем месяцем, в пекарне продажи багетов увеличиваются на 50%», — сообщает пресс-служба Ленты.

Гендерные салаты и другие новогодние трюки ретейла

Для увеличения продаж новогодних блюд Перекрёсток сделал ставку на партнёрство с фильмом «Буратино», который выходит в прокат 1 января 2026 года. Рецепт блюд разработали бренд-шефы ретейлера, затем новогодняя линейка прошла контроль качества X5, а визуальную айдентику создали в стиле фильма про деревянную куклу.

«Мы ожидаем, что коллаборация с фильмом „Буратино“ позволит нам добиться значительного роста продаж в новогодний период. Основными драйверами роста должны стать привлечение в категорию новых клиентов и увеличение частоты покупок готовой еды у наших постоянных клиентов», — сообщает пресс-служба Перекрёстка.

Один из трендов — редизайн упаковок. АШАН поменял дизайн более 400 позиций собственных брендов. Продукты оформлены в трёх цветах — красном, зелёном и синем — с золотыми акцентами и мотивами зимних сказок. Покупатель может собрать набор в едином стиле и дополнить его новогодней упаковкой.

В ноябре ВкусВилл тоже запустил новогодний редизайн и переодел более 120 позиций из кулинарии в зимнюю упаковку. На ней — праздничная атрибутика и собирательные портреты покупателей. Подготовку к новогоднему редизайну бренд начал в июне.

Каждый год ретейлеры изучают тренды и исходя из них формируют новогодний ассортимент готовых блюд. Второй год подряд Лента делает ставку на гендерные салаты.

«В 2024 году хорошие продажи показал салат с гендерным наименованием — „Мужской каприз“. Поэтому в этом году поддерживаем этот тренд и заводим второй гендерный салат — „Женский каприз“, — рассказала пресс-служба Ленты.

Источник изображения: нейрогенерации

Новый год без майонеза: как сервис доставки зарабатывает на страхе перед оливье

Часть россиян не готовы покупать салаты с майонезом. На это рассчитывает сервис доставки готовых рационов Grow Food. С 2001 года он тоже разрабатывает новогоднее меню, но учитывает своё направление — здоровое питание.

«Предновогодняя пора для нашего продукта высокий сезон, когда люди планируют прийти в форму к Новому году или начать новую жизнь с новыми привычками в наступающем», — делится пресс-служба сервиса доставки Grow Food.

Спрос на новогодние рационы Grow Food начинает расти с момента вывода их в продажу — с начала декабря. При этом в декабре 2024 года заказы на праздничные позиции были на 38% выше, чем после Нового года.

Как и другие игроки рынка готовых блюд, Grow Food начинает подготовку к новогоднему сезону не под самый праздник, а задолго до него. Основной рост клиентов и заказов сервиса доставки начинается в сентябре, потому что люди возвращаются из отпусков и хотят прийти в форму после летнего сезона. К этому моменту компания увеличивает штат на 20–40%: нанимает курьеров, фасовщиков и поваров.

«В нашей модели после резкого роста заказов в сентябре этот показатель держится до конца года. В январе начинается следующий пик, но там мы уже используем ресурсы, которые привлекли в сентябре, и так до лета», — поясняет сервис доставки готовых рационов Grow Food.

Между планом и реальностью: главные боли новогоднего сезона в ретейле и доставке

Чтобы пройти предновогодний пик без хаоса, Перекрёсток заранее усиливает все звенья цепочки:

производство . Нанимает дополнительный персонал, усиливает контроль качества, заранее нарабатывает полуфабрикаты, увеличивает мощности и формирует планы закупок;





. Нанимает дополнительный персонал, усиливает контроль качества, заранее нарабатывает полуфабрикаты, увеличивает мощности и формирует планы закупок; логистика . Увеличивает количество машин и курьеров;





. Увеличивает количество машин и курьеров; магазины . Укрепляет команды в торговых залах: сотрудники выходят в дополнительные смены, ретейлер привлекает временный персонал;





. Укрепляет команды в торговых залах: сотрудники выходят в дополнительные смены, ретейлер привлекает временный персонал; стабильность . Вводит мораторий на изменения в ассортименте, ценах и выкладке в последние дни года, чтобы не перегружать магазины лишними задачами.

«Основная сложность в предновогодней работе сети — точно спрогнозировать спрос, особенно в условиях быстро меняющегося рынка и тенденции к совершению покупок в последние дни. Автоматизированная система заказов не всегда в полной мере учитывает все внешние факторы», — объясняет пресс-служба Перекрёстка.

Среди основных сложностей в новогодний сезон «ВкусВилл Праздник» выделяет:

Доставку еды 31 декабря, когда заказов в десять раз больше, чем обычно. Обеспечение наличия подарочных наборов в магазинах «ВкусВилл», так как есть ограничения в хранении на торговых точках и витринах.

Чтобы преодолеть вторую организационную сложность, продавцы предлагают клиентам не готовые подарочные наборы, а идею: собрать подарок самим из товаров ВкусВилла — чая, кофе, шоколада, конфет, сладостей, косметических наборов. Помимо этого, сервис организовывает сбор предзаказов на новогодние наборы силами продавцов сети.

«Есть риск, что покупатель не придёт, но мы всё равно видим хорошие продажи при организации такого сервиса. Подобное не всегда возможно системно организовать, но у некоторых торговых точек это получалось в пиковые дни продаж», — делится руководитель «ВкусВилл Праздник» Инна Миронович.

ВкусВилл вовсю готовился к новогоднему сезону с августа:

Анализ и оценка . Сеть организовала ретроспективу по прошлому Новому году, команда проанализировала итоги и рынок, наметила план на предстоящий сезон. Ассортимент и ТЗ . Ретейлер отобрал новогодние позиции и поставил ТЗ бренд-шефам и поставщикам на разработку блюд. Дегустации и доработки . Каждое блюдо прошло несколько циклов проб и доработок. Финальные согласования завершились в середине сентября. Тест-драйв для покупателей . Уже в октябре-ноябре покупатели начали пробовать новогодние блюда, чтобы решить, что поставить на праздничный стол. Прогнозирование объёмов . Вместе с командой расчёта заказов сеть спрогнозировала продажи и заказы новогодних товаров и передала планы поставщикам для закупки сырья и упаковки. Контроль стока . Компания сделала разметку новогодних товаров, чтобы поддерживать достаточные стоки при автозаказе в пиковые праздничные дни.

«Главная сложность — рассчитать правильный объём заказов, чтобы обеспечить доступность новогоднего ассортимента для всех наших покупателей. Также трудоёмкий процесс — переодевание новогоднего ассортимента в праздничную этикетку», — делится бренд-стратег ВкусВилла Владимир Ермаков.

Основная сложность для сервиса доставки Grow Food не предновогодний ажиотаж. Трудности возникают на стыке Нового года и первой недели выходных. Клиенты уезжают или доедают оливье дома, и у сервиса резко падают заказы. Поэтому компания останавливает производство на несколько дней. Затем нужно снова наращивать объёмы: выводить людей и закупать сырьё. Кроме того, в высокий сезон компания производит часть блюд не только на собственном заводе, но и на контрактных производствах, а некоторые из них работают по собственному графику.

«В прошлом году один поставщик начинал работать с 7 января, а у нас отгрузки стартуют с 2 января. В этом году мы составляем меню с учётом графика работы контрактников, а важные новогодние блюда делаем на собственном производстве», — рассказывает пресс-служба Grow Food.

Источник изображения: нейрогенерации

Маркетплейс вместо ресторана: как Ozon и Wildberries заходят в новогоднюю кухню

Россияне заказывают новогодние блюда и на маркетплейсах. Причём количество заказов начинает расти ещё осенью. Так, в первой половине ноября спрос на праздничную еду в Ozon fresh оказался в 2,5 раза выше, чем годом ранее, отмечает сервис доставки маркетплейса. Cреди самых популярных позиций — красная рыба, оливье, селёдка под шубой, икра и крабовый салат.

«В первой половине ноября в 4,6 раза чаще покупали красную икру, спрос же на красную копчёную рыбу увеличился в 3,4 раза. Заметно выросли продажи и любимых праздничных салатов: спрос на крабовый салат увеличился почти в четыре раза, а популярность знакомой с детства селёдки под шубой — в 3,7 раза», — отмечает Ozon fresh.

Тяга к традиционной кухне перед Новым годом докатилась и до напитков. В Ozon fresh продажи иван-чая взлетели в 28 раз, морса — больше чем вдвое. По всему Ozon морс стал популярнее в 8 раз, интерес к иван-чаю почти удвоился. Заодно вспомнили и про комбучу: её продажи выросли в 1,6 раза.

Летом 2025 года Wildberries запустила сервис доставки готовых блюд из кафе, ресторанов и фуд-сервисов. Они берут на себя приготовление, сборку и доставку заказов. Wildberries же выступает витриной, где пользователи могут выбрать блюда из меню партнёров, оплатить заказ и оформить доставку до двери.

Пока что сервис доставки готовых блюд работает в тестовом режиме в Москве и Санкт-Петербурге. Там площадка сотрудничает с сервисом готовой еды Dostaевский. Но WB планирует расширить партнёрство с представителями фуд-ретейла и в других городах.

«В новогодний сезон сервис продолжит работать в штатном режиме. Рестораны заранее прорабатывают собственные логистические процессы, чтобы обеспечить стабильную работу сервиса и удобный пользовательский опыт в пиковые даты», — сообщает пресс-служба Wildberries & Russ.















