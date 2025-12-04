Сервировка новогоднего стола в 2025-м обойдётся в 5 тыс. ₽: минимальный набор продуктов оценивается в 3590 ₽
Новогодний стол – 2026: сервировка обойдётся в 5 000 ₽
Перед Новым годом россияне внимательнее относятся к составу корзины и сравнивают цены в разных магазинах, выяснил сервис доставки «Купер». Базовый набор продуктов для семьи из четырёх человек стоит около 3590 рублей. Итоговая сумма праздничного стола зависит от выбора горячего, закусок, напитков, но колеблется в диапазоне от 4000 до 6000 рублей.
Россияне выбирают классические новогодние блюда
Согласно данным «Купера», новогодний стол по-прежнему строится вокруг привычных блюд. В базовый набор входят:
- селёдка под шубой (≈ 450 ₽),
- салат оливье (550 ₽ за 1 кг или около 850 ₽ за 2 кг при самостоятельной сборке),
- горячее блюдо вроде запечённой курицы (500–600 ₽/кг),
- мясная нарезка (≈ 300 ₽),
- соленья (≈ 200 ₽ за 600 г),
- икра горбуши (≈ 1000 ₽/100 г),
- фрукты (мандарины 110 ₽/кг, яблоки 150 ₽/кг, виноград 400 ₽/кг),
- торт (≈ 500 ₽),
- напитки (сок 150 ₽/л, газировка 130 ₽ за 1,5 л).
Суммарно такой набор стоит 3590 рублей. Разница в стоимости ингредиентов между магазинами достигает 15%, поэтому сравнение цен может помочь сэкономить.
Стоимость новогоднего стола в 2025 году — 4–6 тыс. ₽
По данным исследования, итоговая стоимость зависит от выбора категории продуктов:
-
салаты и закуски — 1000–1300 ₽,
-
горячее — 1400–2000 ₽,
-
фрукты и десерт — около 1100 ₽,
-
напитки — примерно 500 ₽.
В итоге полноценный новогодний стол для семьи из четырёх человек стоит от 4000 до 6000 рублей. Фермерские продукты и деликатесы делают меню дороже, классические позиции и скидки — дешевле.
В исследовании отмечается, что готовые салаты и горячие блюда зачастую оказываются дешевле, чем покупка всех ингредиентов по отдельности. Но фруктовую тарелку выгоднее собрать самостоятельно.
В 2024-м на новогодний стол выделяли 5–10 тыс. ₽
Согласно исследованию «Купера» за 2024 год, каждый пятый россиянин планировал уложиться в сумму до 5 тысяч рублей. Ещё 40% респондентов называли диапазон от 5 до 10 тысяч рублей, а 23% были готовы потратить на праздничный стол от 10 до 15 тысяч рублей. Около 11% участников опроса рассчитывали на бюджет от 15 до 20 тысяч рублей.
Таким образом, большинство россиян в прошлом году ориентировались на расходы в пределах 5–10 тысяч рублей.
