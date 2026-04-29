Доходы российских авиакомпаний упали почти вдвое в 2025 году — сразу 14 перевозчиков получили убыток

Общая прибыль пассажирских авиакомпаний России от продаж в 2025 году сократилась почти вдвое — до 31 млрд рублей, сообщает «Коммерсант». Однако денежный поток — поступления средств и выплаты — у компаний отрасли стал отрицательным и составил минус 16 млрд рублей. Главной причиной стал выкуп самолётов у иностранных компаний и выплаты дивидендов.

Самая большая прибыль — у S7 Airlines

Доходы авиакомпаний после вычета расходов (себестоимость, аренда, зарплаты) сократилась в 1,9 раза. При этом 15 перевозчиков получили прибыль на сумму 61 млрд рублей, а 14 компаний ушли в убыток в 30 млрд рублей.

Наибольшую прибыль зафиксировали:

S7 Airlines — 23,6 млрд рублей,

Уральские авиалинии — 15,8 млрд рублей,

Nordwind Airlines — 9,8 млрд рублей.

Аэрофлот стал единственным перевозчиком из топ-5 с убытком — 14,6 млрд рублей.

Эксперты «Коммерсанта» отметили, что более двух третей пассажиропотока приходится на пять крупнейших авиакомпаний. Отрасль фактически зависит от одного системного игрока — «Аэрофлота», что снижает её диверсификацию.

Выручка российских авиакомпаний выросла до 1,925 трлн рублей

Общая выручка российских авиакомпаний увеличилась на 7,3% и достигла 1,925 трлн рублей. Около 40% этого объёма обеспечил Аэрофлот — 760 млрд рублей, ещё 10% пришлось на авиакомпанию Россия — 201 млрд рублей.

На группу «Аэрофлот» пришлось не менее 55% всей выручки отрасли. Выручка S7 составила 208 млрд рублей (11%), «Уральских авиалиний» — 140 млрд рублей (7%).

Чистая прибыль выросла за счёт укрепления рубля

Чистая прибыль авиакомпаний увеличилась более чем в четыре раза — до 301,5 млрд рублей. Однако рост связан преимущественно с переоценкой активов и персчётом лизинговых обязательств.

Так, у «Аэрофлота» чистая прибыль по МСФО составила 105,5 млрд рублей, а скорректированная — 22,6 млрд рублей. У S7 показатель вырос до 51,8 млрд рублей, из которых 36,3 млрд рублей обеспечила переоценка обязательств на фоне укрепления рубля.

Отток средств из российских авиакомпаний оказался больше, чем поступления

Разница между притоком и оттоком средств в авиакомпании оказалась отрицательной — минус 16,7 млрд рублей. Основной причиной стали расходы на выкуп самолётов у иностранных лизингодателей и выплаты дивидендов.

В 2025 году Аэрофлот, S7 и Уральские авиалинии выплатили 52,3 млрд рублей дивидендов — на 30 млрд рублей больше, чем годом ранее.