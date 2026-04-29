Впервые за 25 лет в России не открылось ни одной гостиницы — в 2026 году рынок сдерживают ставка и дефицит кадров

В I квартале 2026 года в России не открылось ни одной гостиницы — впервые с 2001 года, следует из данных консалтинговой компании IBC Real Estate. Аналитики связывают динамику с высокой ключевой ставкой и дефицитом кадров на рынке труда. При этом, несмотря на нулевой объём ввода новых объектов размещения, общее количество номеров растёт — и уже превысило 187 тыс.

Номерной фонд растёт, рынок — нет

По данным IBC Real Estate, на конец апреля 2026 года совокупный номерной фонд гостиниц России составил 187,5 тыс. номеров. По итогам 2025 года показатель держался на уровне 185,5 тыс. номеров. Аналитики включили в расчёты классифицированные объекты 3–5* с номерным фондом более 100 номеров.

Несмотря на рост общего объёма номерного фонда, с начала года не было открыто ни одной новой гостиницы — это первый подобный случай за последние 25 лет.

Строительство ограничивают высокая ставка и дефицит рабочей силы

Согласно исследованию, низкая девелоперская активность связано с несколькими факторами:

высокая ключевая ставка,

рост стоимости строительства и эксплуатации,

дефицит рабочей силы,

сниженная потребительская активность.

На этом фоне аналитики IBC Real Estate прогнозируют снижение темпов ввода гостиничных объектов по итогам 2026 года, в том числе из-за отсутствия запусков в начале года.

Рынок опирается на субсидирование при запуске новых отелей

По данным на начало 2026 года в активной стадии строительства находились 100 объектов на 23 тыс. номеров, в проектировании – еще 208 объектов на 42 тыс. номеров, сообщили ранее Ассоциации туроператоров в Минэкономразвития.

Аналитики IBC Real Estate уточняют, что ключевой драйвер роста гостиничного бизнеса на сегодняшний день — государственная поддержка отрасли. Совокупный номерной фонд объектов, заявленных к открытию в 2026 году по государственному субсидированию Постановления №141*Об утверждении Правил предоставления субсидий из федерального бюджета, составляет 3,4 тыс. номеров.

Новые проекты смещаются в курортные регионы

По данным IBC Real Estate, большинство новых гостиничных объектов в 2026 году будут располагаться в регионах с высоким туристическим спросом.

Среди них — Краснодарский край (Lotte Sochi Hotel 5* и Miracleon Dusit Thani Resort & SPA Anapa 5*), Архы (Сеть AZIMUT Hotels), Тюменская область (AZIMUT) и Бурятия (Green Flow курорт Байкал 4*).

В Санкт-Петербурге заявлено открытие четырёх гостиниц общим номерным фондом 713 номеров:

«Лахта Тауэрс» (301 номер);

Saga (160 номеров);

House of Faith (144 номера);

Artel 17/52 (108 номеров).

В Москве на 2026 год изначально заявлялось открытие 7 гостиниц на 1 275 номеров. Однако аналитики IBC Real Estate ожидают запуск только 5 объектов на 918 номеров. Среди них:

Cosmos Selection Moscow Vnukovo Sport (249 номеров);

гостиница в составе БЦ White Sea (218 номеров);

«Чёрная Смородина Сколково» (165 номеров и апартаментов);

отель на ул. Варварка, 14 (156 номеров);

ENZO Hotel Moscow (130 номеров).

Даже для объектов высокой степени готовности сохраняются риски переноса сроков открытия, уточняют в IBC Real Estate. Ключевой фактор — этап предоткрытия, который требует значительных затрат на закупку оборудования, формирование запасов расходных материалов и обучение персонала.

По прогнозам IBC Real Estate, в случае запуска всех ожидаемых к открытию объектов в двух столицах, динамика нового строительства по итогам года составит: минус 11% в Санкт-Петербурге и плюс 33% год к году в Москве.