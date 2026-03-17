Россияне стали на 45% чаще путешествовать компаниями от трёх человек: большинство туристов — из Москвы

В начале 2026 года россияне стали заметно чаще путешествовать компаниями: число бронирований отелей и апартаментов для трёх и более взрослых выросло на 45% год к году, сообщают Яндекс Путешествия. Основной спрос приходится на внутренние направления — их доля достигает 93%. Пользователи всё чаще выбирают короткие поездки, санаторный отдых и форматы размещения, удобные для совместного проживания.

17% пользователей бронируют жилье в своём регионе

Путешественники стали активнее бронировать жильё не только в крупных туристических центрах, но и в регионах Центральной России и Поволжья. Наибольший рост бронирований зафиксирован:

в Ростовской области — +64% год к году;

в Москве и Московской области — +57%;

в Республике Татарстан — +52%.

При этом растёт доля локального туризма. Так, 17% пользователей бронируют жильё внутри своего региона, а ещё 6% — в своём городе. Это указывает на популярность коротких поездок рядом с домом и формат «быстрых выездов» на выходные.

Компании стали чаще бронировать апартаменты

Путешественники компаниями почти одинаково выбирают гостиницы и апартаменты — 52% и 48% бронирований соответственно. Для сравнения, годом ранее гостиницы занимали 60%, а апартаменты — 40%.

Средняя стоимость ночи:

гостиницы — 9 500 рублей;

апартаменты — 10 310 рублей.

Схожий ценовой диапазон делает эти форматы взаимозаменяемыми при выборе жилья. Среди гостиниц лидируют объекты среднего сегмента:

трёхзвёздочные — 33% бронирований (7 220 рублей за ночь);

четырёхзвёздочные — 30% (13 160 рублей).

Компании на 37% чаще бронируют санатории

Бронирования санаториев компаниями выросли на 37% год к году. Средняя стоимость ночи составляет 14 930 рублей, при этом более половины пользователей (54%) выбирают полный пансион.

Наиболее популярные направления:

Краснодарский край — 37%;

Москва и Московская область — 21%;

Ставропольский край — 13%;

Республика Крым — 10%;

Кемеровская область — 4%.

Заметная часть поездок в санатории формируется внутри близлежащих регионов. Так, 21% бронирований приходится на жителей Москвы и области, 15% — Краснодарского края, 4% — Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

Наличие парковки рядом с отелем — самый важный фактор для туристов

При выборе жилья компании ориентируются на комфорт и мобильность. Наиболее востребованные параметры:

наличие парковки — 78% бронирований;

рестораны на территории или рядом — 65%;

парки и зелёные зоны — 47%.

При этом близость к центру города менее значима — её выбирают 31% пользователей. Это показывает смещение спроса в сторону более спокойного и природного отдыха.

Большинство бронирований (73%) совершается без включённого питания, что говорит о гибком подходе к планированию поездки.

40% компаний совершают краткосрочные путешествия в выходные дни

Основной тип путешествий — короткие поездки. На поездки на выходные приходится 40% всех бронирований компаниями, средняя стоимость ночи составляет 8 150 рублей.

Ещё 17% занимают краткосрочные поездки в будние дни со средней ценой 7 420 рублей за ночь. Это подтверждает тренд на «быстрые путешествия» без длительного отпуска.

Почти 70% пользователей оплачивают бронирование сразу

Большинство пользователей (69%) оплачивают бронирования сразу полностью. Средняя стоимость ночи при таком формате составляет 8 190 рублей.

Число полностью оплаченных заказов выросло на 38% год к году, что указывает на рост уверенности пользователей в планировании поездок.

Каждый четвертый путешественник — из Москвы

Основной поток путешественников формируют жители крупнейших регионов:

Москва и Московская область — 26% всех бронирований;

Санкт-Петербург и Ленинградская область — 8%;

Краснодарский край — 8%.

Именно эти регионы остаются ключевыми генераторами спроса на внутренний туризм.