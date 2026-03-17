Россияне стали на 45% чаще путешествовать компаниями от трёх человек: большинство туристов — из Москвы
В 2026-м группы стали бронировать санатории на 37% чаще, чем годом ранее
В начале 2026 года россияне стали заметно чаще путешествовать компаниями: число бронирований отелей и апартаментов для трёх и более взрослых выросло на 45% год к году, сообщают Яндекс Путешествия. Основной спрос приходится на внутренние направления — их доля достигает 93%. Пользователи всё чаще выбирают короткие поездки, санаторный отдых и форматы размещения, удобные для совместного проживания.
17% пользователей бронируют жилье в своём регионе
Путешественники стали активнее бронировать жильё не только в крупных туристических центрах, но и в регионах Центральной России и Поволжья. Наибольший рост бронирований зафиксирован:
- в Ростовской области — +64% год к году;
- в Москве и Московской области — +57%;
- в Республике Татарстан — +52%.
При этом растёт доля локального туризма. Так, 17% пользователей бронируют жильё внутри своего региона, а ещё 6% — в своём городе. Это указывает на популярность коротких поездок рядом с домом и формат «быстрых выездов» на выходные.
Компании стали чаще бронировать апартаменты
Путешественники компаниями почти одинаково выбирают гостиницы и апартаменты — 52% и 48% бронирований соответственно. Для сравнения, годом ранее гостиницы занимали 60%, а апартаменты — 40%.
Средняя стоимость ночи:
- гостиницы — 9 500 рублей;
- апартаменты — 10 310 рублей.
Схожий ценовой диапазон делает эти форматы взаимозаменяемыми при выборе жилья. Среди гостиниц лидируют объекты среднего сегмента:
- трёхзвёздочные — 33% бронирований (7 220 рублей за ночь);
- четырёхзвёздочные — 30% (13 160 рублей).
Компании на 37% чаще бронируют санатории
Бронирования санаториев компаниями выросли на 37% год к году. Средняя стоимость ночи составляет 14 930 рублей, при этом более половины пользователей (54%) выбирают полный пансион.
Наиболее популярные направления:
- Краснодарский край — 37%;
- Москва и Московская область — 21%;
- Ставропольский край — 13%;
- Республика Крым — 10%;
- Кемеровская область — 4%.
Заметная часть поездок в санатории формируется внутри близлежащих регионов. Так, 21% бронирований приходится на жителей Москвы и области, 15% — Краснодарского края, 4% — Санкт-Петербурга и Ленинградской области.
Наличие парковки рядом с отелем — самый важный фактор для туристов
При выборе жилья компании ориентируются на комфорт и мобильность. Наиболее востребованные параметры:
- наличие парковки — 78% бронирований;
- рестораны на территории или рядом — 65%;
- парки и зелёные зоны — 47%.
При этом близость к центру города менее значима — её выбирают 31% пользователей. Это показывает смещение спроса в сторону более спокойного и природного отдыха.
Большинство бронирований (73%) совершается без включённого питания, что говорит о гибком подходе к планированию поездки.
40% компаний совершают краткосрочные путешествия в выходные дни
Основной тип путешествий — короткие поездки. На поездки на выходные приходится 40% всех бронирований компаниями, средняя стоимость ночи составляет 8 150 рублей.
Ещё 17% занимают краткосрочные поездки в будние дни со средней ценой 7 420 рублей за ночь. Это подтверждает тренд на «быстрые путешествия» без длительного отпуска.
Почти 70% пользователей оплачивают бронирование сразу
Большинство пользователей (69%) оплачивают бронирования сразу полностью. Средняя стоимость ночи при таком формате составляет 8 190 рублей.
Число полностью оплаченных заказов выросло на 38% год к году, что указывает на рост уверенности пользователей в планировании поездок.
Каждый четвертый путешественник — из Москвы
Основной поток путешественников формируют жители крупнейших регионов:
- Москва и Московская область — 26% всех бронирований;
- Санкт-Петербург и Ленинградская область — 8%;
- Краснодарский край — 8%.
Именно эти регионы остаются ключевыми генераторами спроса на внутренний туризм.
