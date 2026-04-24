Яндекс Путешествия инвестируют 5 млрд ₽ в развитие внутреннего туризма — деньги направят на поддержку отелей при ЧП

Яндекс Путешествия вложат 5 млрд рублей в развитие внутреннего туризма в 2026 году, сообщил руководитель сервиса Евгений Абрамзон на конференции «Всё включено». Средства направят на поддержку отелей, развитие регионов и стимулирование спроса внутри страны. Ранее сервис повысил комиссию до 17%, из-за чего несколько крупных гостиничных сетей покинули платформу.

Яндекс Путешествия будет развивать событийный туризм и поддерживать отели в случае ЧП

Инвестиции от Яндекс Путешествий станут частью комплексной программы, направленной на развитие рынка и укрепление сотрудничества с отелями-партнёрами. В числе ключевых направлений:

поддержка отелей в случае чрезвычайных ситуаций, влияющих на турпоток,

продвижение малых и средних объектов размещения,

развитие событийного туризма,

формирование профессионального сообщества через образовательные инициативы и рабочие группы.

Сервис поддерживает загрузку отелей в период изменений туристической отрасли

В компании отмечают, что туристическая отрасль находится в фазе изменений: растёт требовательность клиентов, усиливается конкуренция, а технологии, включая ИИ, начинают влиять на продажи и взаимодействие с пользователями.

Одна из задач сервиса — быть ближе к рынку и поддерживать загрузку отелей за счёт комплексных мер, сообщили в компании.

Ранее Яндекс Путешествия запустили программу поддержки отелей

Ранее сервис совместно с Российским союзом туриндустрии уже запустил программу поддержки отелей. Она включает:

льготные условия для новых объектов,

компенсацию части затрат на продвижение,

инициативы по развитию доступной среды.

Новая программа от Яндекс Путешествий расширит меры поддержки и дополнительно усилит инвестиции во внутренний туризм.

Контекст

В феврале 2026 года несколько крупных гостиничных сетей — Azimut Hotels, Cosmos Hotel Group и Accor — приостановили продажи через Яндекс Путешествия из-за повышения комиссии сервиса до 17%. В результате из выдачи исчезло около 50 тыс. номеров. В компании объяснили рост ставки увеличением затрат на развитие платформы.

Эксперты отмечали, что отели менее зависимы от агрегаторов — на них приходится лишь 5–10% бронирований. Основной поток идёт через собственные сайты гостиниц, поэтому потери в первую очередь несёт платформа за счёт сокращения ассортимента.