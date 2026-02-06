Ведущие сети отелей прекратили работу с Яндекс Путешествиями

Сразу несколько крупных гостиничных операторов приостановили продажи своих отелей через агрегатор «Яндекс Путешествия» после повышения базовой комиссии до 17%, сообщает Российский Союз Туриндустрии. Отельеры заявили, что новые условия напрямую влияют на конечную стоимость проживания и экономику гостиничного бизнеса. Однако прежде всего это решение чувствительно для агрегатора — бронирования распределятся в пользу альтернативных каналов, рассказали эксперты Russian Business.

Из выдачи пропали сразу 50 тыс. номеров

Azimut Hotels, Cosmos Hotel Group, группа «Мантера», Alean Collection, «Русские Сезоны», Accor, «Ателика» и «Кронвелл Групп» отключили продажи через «Яндекс Путешествия» после того, как сервис повысил базовую комиссию с 15% до 17% с 1 февраля. В общей сложности речь идёт примерно о 50 тыс. номеров.

Как сообщают отельеры и отраслевые объединения, повышение комиссии в одностороннем порядке ухудшает экономику размещения и повышает конечную стоимость проживания. По их мнению, в текущих условиях дополнительная нагрузка на бизнес неизбежно перекладывается на гостей.

Комиссия OTA — одна из самых чувствительных статей расходов

Основатель и управляющий партнёр федеральной сети отелей Kravt h&h Валерий Кравцун называет комиссию агрегаторов одной из ключевых статей расходов, особенно для региональных объектов и вне высокого сезона.

«Комиссия агрегатора является огромной статьёй расходов, но, к счастью, необязательной — при условии, что у отеля есть собственная система бронирования и он не пользуется услугами сторонних сервисов», — подчеркнул Валерий Кравцун, основатель и управляющий партнёр Kravt h&h.

По его словам, рост комиссии напрямую снижает эффективность бизнеса и подталкивает отели к развитию прямых продаж. Сегодня отели стараются развивать внутреннюю систему лояльности, чтобы гости возвращались «не через агрегатор, а самостоятельно».

По оценке CEO платформы Bronevik.com Кирилла Тренина, отельеры уже несколько лет сталкиваются с ростом фактической нагрузки со стороны OTA.

«Если говорить о классических OTA, то в последние годы средняя базовая комиссия на рынке составляла 15% — до недавних повышений ставок у отдельных игроков. При этом фактическая комиссия бывает выше за счёт дополнительных инструментов продвижения», — заявил Кирилл Тренин, CEO платформы Bronevik.

Таким образом, даже при формально неизменной ставке итоговые издержки отелей могут значительно превышать заявленную базовую комиссию, что усиливает чувствительность бизнеса к любым её изменениям.

Уход сетей бьёт по ассортименту и выбору для гостей

Эксперты подчёркивают: решение крупных сетей чувствительно прежде всего для самих агрегаторов. Потери касаются не только объёма бронирований, но и качества предложения в выдаче.

По словам Кирилла Тренина, CEO платформы Bronevik, отсутствие в ассортименте сильных гостиничных брендов напрямую влияет на пользовательский опыт и сужает выбор, особенно в сегменте делового и качественного размещения. При этом сами сетевые отели, как правило, менее зависимы от одного канала продаж и быстрее перераспределяют спрос.

Валерий Кравцун, основатель и управляющий партнёр Kravt h&h, считает, что большинство отелей, ушедших от «Яндекс Путешествий», не почувствуют значительных изменений.

«Те же отели, которые отказались от сотрудничества с агрегатором, потеряют не так много, так как через подобные сервисы бронируют номера лишь 5–10% гостей», — подчеркнул Валерий Кравцун, основатель и управляющий партнёр Kravt h&h.

Эксперты не видят быстрой замены крупнейшим агрегаторам

Несмотря на критику текущей модели OTA, эксперты не ожидают быстрого появления равноценной альтернативы крупнейшим платформам. Новые сервисы появляются, но часто не обладают необходимым масштабом и инфраструктурой.

«Сейчас есть много решений, которые только начинают прорастать, но однозначно равноценную замену найти сложно», — уточняет Валерий Кравцун, Kravt h&h.

По его оценке, это создаёт асимметрию: крупные сети могут позволить себе эксперименты с каналами продаж, тогда как малые отели остаются более зависимыми от агрегаторов.

Рынок зависит от агрегаторов — но они не доминирующий инструмент

На фоне ситуации вокруг «Яндекс Путешествий» другие онлайн-платформы подчёркивают, что не планируют повышать базовую комиссию. В сервисе онлайн-бронирования Островок сообщили, что ставка остаётся на уровне 15%.

«В сервисе онлайн-бронирования отелей и апартаментов Островок, базовая комиссия агрегатора остается неизменной и составляет 15%. Повышение не планируется», — прокомментировали в пресс-службе сервиса «Островок».

В компании также подчёркивают, что онлайн-агрегаторы остаются важным каналом продаж, особенно в периоды нестабильного спроса. Однако гостиничные сети традиционно традиционно работают в мультиканальной модели продаж.

Это же отмечают и эксперты: подчёркивая: рынок всё активнее движется к системе, в которой агрегаторы остаются важным, но не доминирующим инструментом.