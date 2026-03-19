Как отключить подписку Яндекс Плюс в 2026 году: полная инструкция и условия возврата денег

Подписку Яндекс Плюс можно отменить в любой момент, но она не отключается сразу: доступ сохраняется до конца оплаченного периода. Даже если вы отменили её в первый месяц, при годовой оплате она будет работать весь год — без возврата денег. В гайде Russian Business — все нюансы, которые нужно знать при отключении подписки.

Что такое Яндекс Плюс

Яндекс Плюс — это подписка, которая объединяет ключевые сервисы экосистемы Яндекса. Она открывает полный доступ к Яндекс Музыке без рекламы и с возможностью скачивания, библиотеке фильмов и сериалов на Кинопоиске, а также бонусной системе с кэшбэком баллами за поездки, покупки и заказы. Кроме того, подписка даёт дополнительные привилегии в сервисах Яндекса — от скидок в Яндекс Go до специальных предложений на Маркете и возможности делить доступ с близкими.

Семейный доступ

Подписка позволяет добавить в «семью» до четырёх человек. Но управляет подпиской один владелец: только он может изменить условия подписки или отключить её, остальные участники только пользуются доступом и могут лишь выйти из семейной группы, если хотят перестать использовать Яндекс Плюс.

Что даёт подписка

Яндекс Плюс даёт доступ к функциям, которые без подписки либо недоступны, либо сильно ограничены. Фактически это способ платить один раз и пользоваться сразу несколькими сервисами, экономя на отдельных подписках и получая бонусы внутри экосистемы.

За покупки внутри сервиса Яндекс начисляются баллы, которыми можно частично оплачивать повторные заказы, включая Go, Лавку и Маркет.

Что нужно знать перед отменой подписки Яндекс Плюс

Перед отключением Яндекс Плюса важно учесть не только условия сгорания баллов и ограничения доступа к контенту, но и то, что подписка действует до конца оплаченного периода и деньги за него не возвращаются.

Что случится с баллами

После отключения подписки баллы не сгорают сразу — ими можно пользоваться. Однако новые баллы больше не начисляются, а через 30 дней после окончания подписки оставшиеся аннулируются. При активной подписке срок жизни баллов дольше — до трёх лет.

Что будет с музыкой и фильмами

После отключения подписки контент не пропадает сразу — им можно пользоваться до конца оплаченного периода. Затем часть фильмов и сериалов становится недоступной, а в Яндекс Музыке появляется реклама и исчезает офлайн-режим. После отключения подписки аккаунт Яндекс ID не удаляется: сохраняются плейлисты, история и рекомендации. Пользователь теряет доступ только к функциям по подписке, но не к своим данным.

Как отключить Яндекс Плюс через браузер

Проще всего отключить подписку через личный кабинет.

Зайти в раздел с подпиской Кликнуть на кнопку «Управлять» Пролистать экран до конца и нажать кнопку «Отменить подписку»

Дату окончания оплаченного периода можно посмотреть в разделе «Мультиподписка» — в этот день отключаются функции по подписке и доступ к платному контенту. Оформить подписку можно на месяц или год. В некоторых случаях доступны пробные и акционные периоды — обычно от 7 до 30 дней или от одного до трёх месяцев соответственно. Срок периода зависит от выбранного тарифа.

Яндекс Плюс доступен в нескольких форматах: базовый тариф, семейный «Плюс Мульти» и расширенные версии с дополнительным контентом, например с Амедиатекой. Они различаются не только ценой, но и набором возможностей — от количества пользователей до объёма доступного контента. В среднем базовая подписка стоит около 300–400 ₽ в месяц, а расширенные пакеты — дороже.

Тарифы Яндекс Плюс

Тариф Цена (≈) Для кого Что входит Плюс (базовый) 299-399 ₽/мес Один пользователь Яндекс Музыка (без рекламы + офлайн), Кинопоиск (часть каталога), баллы Плюса (кэшбэк), базовые бонусы в сервисах Плюс Мульти 399–499 ₽/мес Семья / несколько пользователей Всё из базового + до 4 пользователей, общий доступ к подписке Плюс с Амедиатекой 699–899 ₽/мес Те, кто смотрит сериалы Всё из Плюса + расширенная библиотека Кинопоиска (включая контент Амедиатеки) Комбопакеты (периодические) от ≈700 ₽ Пользователи экосистемы Плюс + дополнительные сервисы/контент (зависит от акции)

Как отключить Яндекс Плюс на смартфоне

Даже если подписка оформлялась через браузер, отключить её можно со смартфона в приложении. Для этого нужно:

Перейти в профиль Яндекс ID Перейти в раздел «Управление Плюсом» Кликнуть на раздел «Мультиподписка» Нажать на «Отменить подписку»

iPhone и iPad: как отменить подписку через Apple ID

Нужно открыть «Настройки» на устройстве, зайти в аккаунт пользователя, затем — в «Подписки», выбрать в списке Яндекс Плюс и отключить автопродление.

Android: как отменить подписку через Google Play

Нужно открыть Google Play, перейти в профиль, затем в раздел с платежами и подписками. В списке выбрать Яндекс Плюс и отменить подписку.

Важно: подписки из App Store и Google Play управляются только через эти платформы.

Пробный период подписки: как работает и как отключить

Бесплатный доступ к Яндекс Плюсу обычно длится от 7 до 30 дней и доступен новым пользователям. После его окончания подписка продлевается автоматически: списывается плата за следующий месяц — авансом, а не за уже прошедшее время.

Чтобы избежать списания, автопродление нужно отключить заранее в настройках аккаунта. Для этого откройте раздел «Управление подпиской» и выберите «Отменить подписку».

Можно ли вернуть деньги за Яндекс Плюс

Возврат средств за Яндекс Плюс не происходит автоматически — каждый запрос рассматривается службой поддержки индивидуально.

Чаще всего деньги возвращают, если:

— подписку отменили, но списание всё равно произошло

— списание произошло из-за автопродления, которое пользователь не отключил

— произошла техническая ошибка, например двойное списание

В некоторых случаях учитывается, что сервисами не пользовались после оплаты, но это не гарантирует возврат.

Шанс ниже, если:

— пользователь продолжал пользоваться сервисами

— после списания прошло значительное время

Поэтому чем быстрее обратиться в поддержку, тем выше вероятность вернуть деньги.

Можно ли приостановить подписку

У Яндекс Плюс нет стандартной функции приостановки: в большинстве случаев можно только отключить автопродление.

В отдельных акциях или персональных предложениях иногда доступна функция «заморозки» подписки. Она есть не у всех и зависит от условий для конкретного пользователя.

В таком случае списания приостанавливаются, доступ к сервисам временно ограничивается, а дата следующего платежа сдвигается. После окончания заморозки подписка снова начинает действовать автоматически.

Если функция доступна, её можно найти в личном кабинете Яндекс ID — там появляется кнопка «Заморозить Плюс». После активации статус подписки меняется на «Заморожено», а в кабинете отображается дата её возобновления.

Если такой кнопки нет, остаётся только отключить автопродление подписки.

Часто задаваемые вопросы (FAQ)

Сработает ли отмена, если просто удалить приложение?

Нет, удаление приложения ничего не меняет: подписка уже оплачена и будет работать до конца периода. Остановить её сразу нельзя — только отключить автопродление, чтобы не списывались деньги дальше.

Можно ли отключить подписку через оператора?

Да, если подписка оформлена через мобильного оператора. Отключить её можно через его личный кабинет или приложение, а также другими способами, которые поддерживает оператор, — например, USSD, SMS или обращение в поддержку.

Когда пропадёт доступ после отмены?

Доступ сохраняется до конца оплаченного периода. После этой даты функции по подписке отключаются.

Как связаться с поддержкой?

Связаться с поддержкой Яндекс Плюса можно через раздел «Помощь» в аккаунте Яндекс ID. В зависимости от ситуации доступны несколько способов: онлайн-чат, форма обратной связи или переписка по электронной почте.

Быстрее всего обычно отвечает чат — через форму обращения и имейл ответ может занять больше времени.

Обратиться по телефону нельзя — у поддержки Яндекс Плюса нет прямой телефонной линии.