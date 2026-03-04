Онлайн-рынок продуктов достиг 1,6 трлн ₽, но темпы роста в 2025-м замедлились: причина — высокие цены на продукты
Лидером рынка осталась X5 Digital — на второе место вышел Самокат
Российский e-grocery за прошлый год вырос на 27% и достиг 1,6 трлн рублей. При этом темпы роста снизились на 11,4% по сравнению с 2024 годом, сообщает Forbes со ссылкой на информационно-консалтинговое агентство INFOLine. Теперь доля продаж продуктов через онлайн-платформы достигла 5,5%.
Дефицит курьеров и сборщиков замедляет рынок
Аналитики, чьи слова приводит Forbes, отмечают, что на замедление рынка повлияли два фактора: высокая чувствительность покупателей к росту цен и нехватка работников — прежде всего курьеров и сборщиков заказов. Из-за нехватки персонала бизнес вынужден поднимать оплату труда, что увеличивает операционные расходы. В результате часть издержек ритейлеры перекладывают на покупателей через более высокие цены в онлайн-канале.
Источники Forbes сообщают, что сети всё чаще используют дифференцированное ценообразование:
- товары в онлайн-каналах могут стоить дороже, чем в офлайн-магазинах;
- доставка и сборка заказа включаются в итоговую цену.
Наиболее активно такую модель применяют гипермаркеты Лента, Metro и ВкусВилл.
Готовые блюда, выпечка и фрукты с овощами — главные драйверы роста рынка
Главными драйверами роста e-grocery остаются категории готовой еды и свежих продуктов. Самый сильный рост, считают аналитики, на которых ссылается Forbes, наблюдается в категориях:
- готовой еды;
- выпечки и кондитерских изделий;
- фруктов, овощей и зелени.
При этом в регионах структура спроса отличается от столичных рынков. Там основной рост обеспечили бакалейная категория и непродовольственный сегмент.
Доставку оптимизируют с помощью дарксторов
В 2025 году участники рынка сокращали затраты на доставку. Главным инструментом стало развитие дарксторов — складов-магазинов, работающих только на сборку онлайн-заказов.
Лидерами по количеству таких объектов стали:
- У Самоката количество дарксторов увеличилось с 2300 до 2400;
- У Яндекс Лавки число дарксторов выросло с 572 до 716.
Самокат — лидер по числу заказов: 785,5 тыс. заказов в день
Топ-5 игроков рынка выглядит следующим образом:
- X5 Digital — 323,7 млрд ₽ (+45,3%);
- Самокат — 279,3 млрд ₽ (+12,3%);
- ВкусВилл — 221,1 млрд ₽ (+16,7%);
- Ozon и Ozon Fresh — 207,2 млрд ₽ (+61,1%);
- Яндекс Лавка — 203,1 млрд ₽ (+42,4%).
При этом «Самокат» остаётся лидером по количеству заказов: в прошлом году компания доставила в среднем 785,5 тыс. заказов в день. Доля компании на рынке e-grocery составила 16%.
Сети магазинов активно развиваются по всей России
Несмотря на замедление темпов, участники рынка активно расширяют географию доставки.
В частности:
- сеть дискаунтеров Чижик масштабировала доставку в 43 регионах;
- Яндекс Лавка теперь доставляет во Владимире и Иваново;
- сеть Монетка имеет более 1000 магазинов в 15 городах через сервисы Яндекс Еда, Деливери и Купер.
Источники Forbes отмечают, что замедление рынка связано с несколькими факторами: оптимизацией расходов потребителями, ростом разницы цен между онлайн- и офлайн-каналами, а также увеличением затрат на зарплаты курьерам и сборщикам.
