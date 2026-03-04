Онлайн-рынок продуктов достиг 1,6 трлн ₽, но темпы роста в 2025-м замедлились: причина — высокие цены на продукты

Российский e-grocery за прошлый год вырос на 27% и достиг 1,6 трлн рублей. При этом темпы роста снизились на 11,4% по сравнению с 2024 годом, сообщает Forbes со ссылкой на информационно-консалтинговое агентство INFOLine. Теперь доля продаж продуктов через онлайн-платформы достигла 5,5%.

Дефицит курьеров и сборщиков замедляет рынок

Аналитики, чьи слова приводит Forbes, отмечают, что на замедление рынка повлияли два фактора: высокая чувствительность покупателей к росту цен и нехватка работников — прежде всего курьеров и сборщиков заказов. Из-за нехватки персонала бизнес вынужден поднимать оплату труда, что увеличивает операционные расходы. В результате часть издержек ритейлеры перекладывают на покупателей через более высокие цены в онлайн-канале.

Источники Forbes сообщают, что сети всё чаще используют дифференцированное ценообразование:

товары в онлайн-каналах могут стоить дороже, чем в офлайн-магазинах;

доставка и сборка заказа включаются в итоговую цену.

Наиболее активно такую модель применяют гипермаркеты Лента, Metro и ВкусВилл.

Готовые блюда, выпечка и фрукты с овощами — главные драйверы роста рынка

Главными драйверами роста e-grocery остаются категории готовой еды и свежих продуктов. Самый сильный рост, считают аналитики, на которых ссылается Forbes, наблюдается в категориях:

готовой еды;

выпечки и кондитерских изделий;

фруктов, овощей и зелени.

При этом в регионах структура спроса отличается от столичных рынков. Там основной рост обеспечили бакалейная категория и непродовольственный сегмент.

Доставку оптимизируют с помощью дарксторов

В 2025 году участники рынка сокращали затраты на доставку. Главным инструментом стало развитие дарксторов — складов-магазинов, работающих только на сборку онлайн-заказов.

Лидерами по количеству таких объектов стали:

У Самоката количество дарксторов увеличилось с 2300 до 2400;

У Яндекс Лавки число дарксторов выросло с 572 до 716.

Самокат — лидер по числу заказов: 785,5 тыс. заказов в день

Топ-5 игроков рынка выглядит следующим образом:

X5 Digital — 323,7 млрд ₽ (+45,3%);

Самокат — 279,3 млрд ₽ (+12,3%);

ВкусВилл — 221,1 млрд ₽ (+16,7%);

Ozon и Ozon Fresh — 207,2 млрд ₽ (+61,1%);

Яндекс Лавка — 203,1 млрд ₽ (+42,4%).

При этом «Самокат» остаётся лидером по количеству заказов: в прошлом году компания доставила в среднем 785,5 тыс. заказов в день. Доля компании на рынке e-grocery составила 16%.

Сети магазинов активно развиваются по всей России

Несмотря на замедление темпов, участники рынка активно расширяют географию доставки.

В частности:

сеть дискаунтеров Чижик масштабировала доставку в 43 регионах;

Яндекс Лавка теперь доставляет во Владимире и Иваново;

сеть Монетка имеет более 1000 магазинов в 15 городах через сервисы Яндекс Еда, Деливери и Купер.

Источники Forbes отмечают, что замедление рынка связано с несколькими факторами: оптимизацией расходов потребителями, ростом разницы цен между онлайн- и офлайн-каналами, а также увеличением затрат на зарплаты курьерам и сборщикам.