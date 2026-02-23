Оборот «Самоката» вырос на 12% и превысил 279 млрд ₽ в 2025-м — сервис доставляет больше 785 тыс. заказов в день

«Самокат» по итогам 2025 года занял первое место на рынке E-Grocery*Формат онлайн-продажи товаров повседневного спроса по количеству заказов. Компания сообщила, что удерживает лидерство уже пять лет подряд. Оборот онлайн-ритейлера в 2025-м вырос на 12,3% и достиг 279,3 млрд рублей. В общей сложности курьеры сервиса доставляют около 785,5 тыс. заказов в день.

В IV квартале оборот «Самоката» достиг 77,9 млрд ₽

По итогам 2025 года «Самоката» занял 16% рынка онлайн-продаж продовольственных товаров, говорится в обзоре рейтинга «INFOLine E-grocery Russia TOP». Компания подтверждает лидерство по количеству доставленных заказов на протяжении пяти лет.

По данным «Самоката», в четвёртом квартале 2025 года оборот компании достиг исторического максимума — 77,9 млрд рублей. Рост составил 17,7% год к году. Среднесуточный объём заказов за квартал превысил 808,5 тыс.

Онлайн-ритейлер подчёркивает, что показатели количества заказов стали рекордными для рынка.

«Самокат» масштабировался за счёт партнёрства

В 2025 году сервис расширил ассортимент за счёт партнёрства с «Мегамаркетом». В приложении стали доступны десятки тысяч non-food товаров*Промышленные непродовольственные товары (например, бытовая техника) с доставкой от 15 минут или по клику — от бытовой техники и обуви до люксовой косметики и парфюмерии.

Сервис продолжил развивать собственную торговую марку и выпустил 965 лимитированных новинок, включая тематические линейки и эксклюзивные капсулы мерча.

Генеральный директор «Самоката» Сергей Попов отметил, что сохранять лидерство сервису удаётся за счёт работы команды и партнёров, развития операционной модели и внимания к обратной связи пользователей.

«Самокат» тестирует аэродоставку

В рамках развития логистики «Самокат» начал тестировать аэродоставку в Нижнем Новгороде. Отдельным направлением стало усиление пищевой безопасности: компания внедрила цифровую проверку партнёров с формированием риск-профиля каждого производителя и усилила контроль до начала поставок.

Эти подходы стали основой для отраслевого регламента доставки пищевой продукции, который разрабатывается членами Совета Федерации, общественными организациями и самим онлайн-ритейлером.

Курьеры «Самоката» сэкономили пользователям 80 часов

Ранее компания сообщала, что по итогам 2025 года курьеры «Самоката» проехали 261 млн километров. Максимальное количество заказов у одного клиента за год достигло 1732.

Самый крупный заказ включал 702 позиции, самый тяжёлый весил 476 кг — в корзину вошли вода, напитки, яйца, подсолнечное масло, макароны и крупы. Самая быстрая доставка заняла 164 секунды.

По данным компании, регулярные покупки через сервис позволяют пользователю экономить около 4800 минут или 80 часов в год.

Контекст

Рынок E-grocery переходит от агрессивного роста к более сбалансированной модели с фокусом на эффективность и рентабельность, заявил управляющий партнёр «INFOLine-Аналитики».

В этих условиях, по его словам, выигрывают компании, которые выходят за рамки формата «быстрой доставки». Первыми становятся те, кто расширяет модель потребления, дифференцируют ассортимент и усиливают его за счёт категории Non-Food.

Он отметил, что «Самокат» выделяет тем, что развивает формат «ритейла впечатлений». Компания инвестирует в уникальный ассортимент, капсульные коллекции и вовлекающие маркетинговые механики.