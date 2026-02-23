Оборот «Самоката» вырос на 12% и превысил 279 млрд ₽ в 2025-м — сервис доставляет больше 785 тыс. заказов в день
Платформа занимает 16% рынка онлайн-продаж продовольственных товаров
«Самокат» по итогам 2025 года занял первое место на рынке по количеству заказов. Компания сообщила, что удерживает лидерство уже пять лет подряд. Оборот онлайн-ритейлера в 2025-м вырос на 12,3% и достиг 279,3 млрд рублей. В общей сложности курьеры сервиса доставляют около 785,5 тыс. заказов в день.
В IV квартале оборот «Самоката» достиг 77,9 млрд ₽
По итогам 2025 года «Самоката» занял 16% рынка онлайн-продаж продовольственных товаров, говорится в обзоре рейтинга «INFOLine E-grocery Russia TOP». Компания подтверждает лидерство по количеству доставленных заказов на протяжении пяти лет.
По данным «Самоката», в четвёртом квартале 2025 года оборот компании достиг исторического максимума — 77,9 млрд рублей. Рост составил 17,7% год к году. Среднесуточный объём заказов за квартал превысил 808,5 тыс.
Онлайн-ритейлер подчёркивает, что показатели количества заказов стали рекордными для рынка.
«Самокат» масштабировался за счёт партнёрства
В 2025 году сервис расширил ассортимент за счёт партнёрства с «Мегамаркетом». В приложении стали доступны десятки тысяч с доставкой от 15 минут или по клику — от бытовой техники и обуви до люксовой косметики и парфюмерии.
Сервис продолжил развивать собственную торговую марку и выпустил 965 лимитированных новинок, включая тематические линейки и эксклюзивные капсулы мерча.
Генеральный директор «Самоката» Сергей Попов отметил, что сохранять лидерство сервису удаётся за счёт работы команды и партнёров, развития операционной модели и внимания к обратной связи пользователей.
«Самокат» тестирует аэродоставку
В рамках развития логистики «Самокат» начал тестировать аэродоставку в Нижнем Новгороде. Отдельным направлением стало усиление пищевой безопасности: компания внедрила цифровую проверку партнёров с формированием риск-профиля каждого производителя и усилила контроль до начала поставок.
Эти подходы стали основой для отраслевого регламента доставки пищевой продукции, который разрабатывается членами Совета Федерации, общественными организациями и самим онлайн-ритейлером.
Курьеры «Самоката» сэкономили пользователям 80 часов
Ранее компания сообщала, что по итогам 2025 года курьеры «Самоката» проехали 261 млн километров. Максимальное количество заказов у одного клиента за год достигло 1732.
Самый крупный заказ включал 702 позиции, самый тяжёлый весил 476 кг — в корзину вошли вода, напитки, яйца, подсолнечное масло, макароны и крупы. Самая быстрая доставка заняла 164 секунды.
По данным компании, регулярные покупки через сервис позволяют пользователю экономить около 4800 минут или 80 часов в год.
Контекст
Рынок E-grocery переходит от агрессивного роста к более сбалансированной модели с фокусом на эффективность и рентабельность, заявил управляющий партнёр «INFOLine-Аналитики».
В этих условиях, по его словам, выигрывают компании, которые выходят за рамки формата «быстрой доставки». Первыми становятся те, кто расширяет модель потребления, дифференцируют ассортимент и усиливают его за счёт категории Non-Food.
Он отметил, что «Самокат» выделяет тем, что развивает формат «ритейла впечатлений». Компания инвестирует в уникальный ассортимент, капсульные коллекции и вовлекающие маркетинговые механики.
- Интерес к подработке вырос на 26% с начала 2026 года: самую большую оплату получают плиточники — около 104 тыс. ₽ Работодатели стали в два раза чаще искать сотрудников на склады. В гостиничном сегменте спрос вырос на 115%. 23 февраля 2026, 20:00
- Комиссии для селлеров растут — рынок электронной коммерции подходит к смене бизнес-модели Перепродажа товаров без марки больше не приносит прибыли: вместо ценовой конкуренции селлеры выбирают развитие собственных брендов, диверсификацию и прямые коммуникации с покупателями. 20 февраля 2026, 21:00
- Почти 40% россиян хотят сэкономить на подарках к 23 Февраля и 8 Марта: бюджет на близких — от 1 до 3 тыс. ₽ На подарки коллегам на 23 Февраля и 8 Марта россияне готовы потратить в среднем 500 ₽ 20 февраля 2026, 19:49
- Разница в цене квадратного метра в квартирах массового и бизнес-сегмента всего 124 тыс. ₽ — это минимум за 9 лет Средняя цена квадратного метра в новостройке бизнес-класса — 542 тыс. ₽, в массовом сегменте — 418 тыс. ₽ 20 февраля 2026, 17:25