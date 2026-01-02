Доставку из «Самоката» оформили больше 260 млн раз в 2025-м

В 2025 году доставка продуктов в среднем экономила россиянам 80 часов, следует из данных сервиса «Самокат». За прошедший год пользователи сервиса оформили более 260 млн заказов — самый крупный весил 476 кг. Чаще всего в виртуальную корзину попадали молоко, вода и огурцы.

1732 — максимальное количество заказов за год у одного клиента

По итогам 2025 года курьеры «Самоката» проехали 261 млн километров. Максимальное количество заказов у одного клиента за год составило 1732.

Самый крупный заказ включал 702 позиции, а самый тяжёлый весил 476 кг — в него входили напитки, вода, яйца, подсолнечное масло, макароны, крупы и другие базовые товары.

Самая быстрая доставка из «Самоката» заняла 164 секунды. По данным компании, каждый пользователь ежегодно экономит 4800 минут или 80 часов в год, совершая регулярные покупки через сервис доставки.

Чаще всего доставку заказывают жители двух столиц

Больше всего заказов в 2025 году сделали пользователи «Самоката» из Москвы, Санкт-Петербурга, Новосибирска, Красноярска и Казани.

Сервис работал в 129 городах России и зафиксировал различия в гастрономических предпочтениях.

Жители Москвы чаще выбирали круассан с курицей и салатом «Цезарь».

В Санкт-Петербурге и Казани — круассан с ветчиной и сыром.

В Новосибирске и Красноярске — круассан с лососем.

Избранными товарами стали лепёшки и микро-пельмени

Структура заказов «Самоката» в 2025 году показала устойчивый спрос на повседневные товары. Самыми популярными продуктами стали молоко, бананы, питьевая вода и огурцы.

В избранное чаще всего добавляли замороженные лепёшки роти, куличи, роллы, сыры и микро-пельмени.

Самый стабильный сегмент — готовая еда

Данные «Самоката» показывают, что в 2025 году в категории готовой еды пользователи чаще всего заказывали сырники (классические и с начинками), куриные котлеты с картофельным пюре, супы, каши и блюда собственного производства сервиса.

Схожая картина наблюдается и в рознице. Например, в российской сети супермаркетов «ВкусВилл» топ-5 готовых блюд не изменился по сравнению с 2024 годом: в лидерах остались куриные блюда, супы и салаты «Цезарь».

Базовые продукты — основа спроса

Данные двух ритейлеров — «Самоката» и «ВкусВилла» — показывают схожую картину потребления. В обоих случаях основу спроса формируют базовые продукты — бананы, молоко, яйца и курица. Ключевой источник белка — птица.

Готовая еда также остаётся устойчивой категорией: и у «Самоката», и у «ВкусВилла» лидируют куриные блюда и супы. Во «ВкусВилле» отдельно указали, что по итогам 2025 года средний чек по сети вырос на 5%.