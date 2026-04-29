40% россиян планируют поездку в Азию на майские праздники: самые популярные направления — Вьетнам, Япония и Китай

Перед майскими праздниками трафик агрегаторов авиабилетов вырос в 5 раз по сравнению с началом года, следует из совместного исследования МегаФона и сервиса «Купибилет». Почти 40% россиян планируют путешествие в страны Азии. Среди самых популярных направлений — Вьетнам, Япония и Китай.

Чаще всего билеты за рубеж ищут жители Москвы

Согласно исследованию, пользователи стали чаще заходить на агрегаторы авиабилетов ещё в начале апреля. Во второй половине месяца объём запросов превысил среднесуточные апрельские показатели на 22%.

Наиболее активно билеты ищут жители Москвы, Санкт-Петербурга, Дагестана, Чечни, Самарской и Свердловской областей, Татарстана, Приморья, Башкортостана и Якутии.

Самое популярное направление по России — Калининград

По данным сервиса «Купибилет», самым популярным внутренним направлением на майские праздники стал Калининград. В тройку лидеров также вошли Сочи и Минеральные Воды. Самый дешёвые авиабилеты — в Санкт-Петербург и Казань. Их стоимость в среднем составляет 9 тыс. рублей.

Среди зарубежных направлений лидируют:

Стамбул (Турция);

Анталья (Турция);

Нячанг (Вьетнам).

На азиатское направление приходится 37% всех бронирований авиабилетов. Помимо Вьетнама, россияне рассматривают перелёты в Токио, Шанхай и Пекин.

Отдых на природе — один из самых популярных видов досуга на праздники

Согласно данным сервиса «Авито Путешествия» и онлайн-кинотеатра КИОН, путешествия по России на майские праздники выбирают 23% россиян. Почти половина из них (42%) отправятся на отдых на природе в горы и заповедники.

Каждый третий россиянин поедет на майские в крупные города. Чаще всего для путешествий выбирают Москву, Санкт-Петербург, Казань, Сочи и Калининград. Ещё 26% отправятся в малые туристические города — Суздаль, Тулу и Кострому.

В целом по стране средняя стоимость аренды квартиры на праздники составляет около 5 400 рублей в сутки. Загородные дома обходятся дороже — примерно 13 200 рублей в сутки.

Россияне теряют интерес к коротким поездкам

Турагентства называют майские праздники главным конкурентом летнего сезона по спросу на туры. При этом в 2026 году интерес к коротким поездкам снизился: туристы чаще копят на более длинный отпуск и планируют поездки заранее.

Средний чек на тур вырос с 60 000 рублей в 2019 году до 93 000 рублей по итогам первого квартала 2026 года. Авиабилеты подорожали почти в 1,8 раза, отели — в 1,5 раза, а срок бронирования увеличился с 10 до более чем 60 дней, следует из данных отраслевых сервисов.

