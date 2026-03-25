80% россиян планируют путешествие на машине в 2026 году: ночь в отеле с парковкой обойдётся в среднем в 7 тыс. ₽

Почти 70% россиян ездили в поездки на машине в 2025 году, а около 80% собираются сделать это в 2026 году, следует из совместного исследования Яндекс Путешествий и Авто.ру. Такой формат чаще всего выбирают из-за свободы выбора маршрута и экономии. Средняя стоимость размещения в гостиницах с парковкой — 7 тыс. рублей за ночь.

Больше половины россиян предпочитают поездки на 2–3 дня

Чаще всего россияне выбирают короткие автопутешествия. На поездки продолжительностью 2–3 дня приходится 59%, ещё 40% — на маршруты длительностью до недели.

По данным исследования, у 41% опрошенных автопутешествия связаны с поездками к родственникам и друзьям. Ещё 38% выбирают экскурсионный отдых, 37% — поездки, чтобы провести время с детьми, а 36% — пляжный формат.

56% ездят в автопутешествия с семьёй

Автомобиль особенно востребован у семейной аудитории. Среди семейных респондентов 60% выбирают машину вместо других видов транспорта. В целом 56% участников опроса ездят в автопутешествия с семьёй и детьми, 45% — с партнёром, 15% — с друзьями, а 11% — в одиночку.

Среди тех, кто планирует поездки в 2026 году, более половины — 62% — собираются брать с собой детей.

Свобода передвижения, вместимость багажа и экономия — главные плюсы автопутешествий

Главной причиной популярности автотуризма респонденты назвали гибкость поездки и свободу выбора маршрута — так ответили 59% участников опроса. Для 40% важно, что можно взять больше вещей, для 35% — не зависеть от расписаний поездов и самолётов. Экономическую выгоду отметили 31% опрошенных.

Ещё 31% ценят возможность посещать труднодоступные или нетипичные места, столько же — удобство поездок с детьми. Для 19% важным преимуществом остаётся возможность путешествовать с питомцами.

Чаще всего жильё с парковкой бронируют в Москве и области

Рост автотуризма уже влияет на рынок размещения. По данным Яндекс Путешествий, число бронирований жилья с парковкой выросло на 10% год к году, а использование фильтра «Парковка» при поиске жилья увеличилось в три раза. Чаще всего пользователи отправляются в такие поездки вдвоём и останавливаются на две ночи.

Наибольшая доля бронирований жилья с парковкой приходится на Москву и Московскую область — 22% от общего числа, Краснодарский край — 17%, Санкт-Петербург и Ленинградскую область — 13%.

Треть россиян предпочитают избегать платных дорог

Почти половина опрошенных — 47% — выбирают маршрут в зависимости от обстоятельств: времени в пути, сезона, пробок и общей стоимости поездки, включая бензин и платные дороги. Ещё 26% предпочитают более длинную дорогу без платных участков, а около 22% выбирают короткий маршрут с платными трассами.

При выборе автомобиля для поездок россияне прежде всего ориентируются на практичность.

Надёжность машины важна для 72% респондентов, экономичный расход топлива — для 61%, комфорт на дальних расстояниях — для 54%. Столько же, 54%, назвали важным простор салона, ещё 48% обращают внимание на объём багажника.