Wildberries запустила ИИ-сервис генерации видеообложек

РВБ (объединённая компания Wildberries & Russ) запустила для продавцов сервис «Видеообложки», который позволяет создавать ИИ-видео и анимированные фото для карточек товаров. Как сообщили в компании, из одного изображения можно сделать видеообложку за минуту. Сервис доступен продавцам из России и Белоруссии с подпиской «Джем».

Сценарий видео генерируется автоматически

Новый сервис объединённой компании Wildberries & Russ позволяет создать видеоролик на основе одной фотографии товара. Нейросеть анализирует загруженное фото и автоматически формирует видеообложку, которую можно сразу добавить в карточку товара.

При создании видео нейросеть учитывает товарную категорию и визуальные особенности продукта. Это влияет на динамику ролика и его подачу. Отдельно настраивать сценарий продавцу не требуется.

На маркетплейсе также появился инструмент «живые» фото. Он анимирует изображения с людьми — нейросеть может добавить поворот головы, улыбку и другие лёгкие движения.

Нейросети используются для повышения качества карточек товаров

Чтобы воспользоваться новыми ИИ-функциями, продавцу нужно выбрать инструмент при редактировании карточки товара, загрузить фотографию и запустить генерацию. Затем её можно сразу использовать в карточке.

Все создаваемые ИИ-решения направлены на повышение визуального качества карточек товаров и демонстрацию функциональности продукции, отметила директор по продукту портала продавца РВБ Анастасия Сычева.

«Клиентам будет сразу понятно, как товар работает на практике, а продавцам не понадобятся дополнительные ресурсы на профессиональную фотосъемку для создания качественного контента», — подчеркнула Анастасия Сычева.

Таким образом, по её словам, нейросети берут на себя техническую часть, а партнёры могут сосредоточиться на развитии бизнеса на платформе.

Продавцы Wildberries уже используют доступные видео-форматы

К 2026 году продавцам Wildberries доступно несколько видео-форматов для оформления карточек товаров. В карточку можно добавить одно видео — загрузка доступна практически для всех категорий, включая одежду, обувь, технику, товары для дома и украшения.

На платформе также работает функция автозапуска видео: ролики автоматически воспроизводятся в карточке товара, каталоге и поиске без действий пользователя. Автозапуск доступен партнёрам в тарифах по подписке, включая «Джем», и действует с лимитом на количество карточек.

ИИ — часть масштабной стратегии Wildberries

Wildberries развивает ИИ-инструменты как часть стратегии персонализации онлайн-покупок. Ранее маркетплейс внедрил функцию «Важное из отзывов»: нейросеть анализирует свежие комментарии покупателей, выделяет ключевые характеристики товара и автоматически обновляет пересказ по мере появления новых отзывов.

ИИ также используется в других сервисах Wildberries. Маркетплейс развивает виртуальную примерку одежды и нейросеть для генерации персонализированных описаний в карточках товаров.