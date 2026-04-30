Ozon запустил ИИ-ассистента для продавцов — подобные инструменты уже развивают Яндекс Маркет и Wildberries

Ozon внедрил в личный кабинет продавца ИИ-агента «Умный ассистент», который анализирует показатели продаж на маркетплейсе и даёт по ним персональные рекомендации. Как сообщили в компании, сейчас ассистент работает в тестовом режиме и доступен ограниченному количеству селлеров. Аналогичные ИИ-инструменты развивают также Яндекс Маркет и Wildberries.

Ассистент сможет закрыть до 20% обращений в поддержку

«Умный ассистент» отвечает на вопросы продавцов и помогает находить информацию по работе с платформой. По оценке Ozon, инструмент способен закрыть до 20% запросов, которые ранее поступали в техническую поддержку.

По данным компании, около 20% продавцов сталкиваются с трудностями при анализе собственных показателей. Ассистент автоматически обрабатывает данные магазина и формирует рекомендации, которые помогают улучшать ключевые метрики и увеличивать продажи.

Ассистент Ozon работает на базе китайской нейросети Qwen

Умный ассистент создан на базе языковой ИИ-модели Qwen 3.5 (разработана компанией Alibaba). Продавец может задать вопрос в свободной форме, ассистент учитывает контекст диалога, уточняет запрос и предлагает конкретные действия.

ИИ-помощник может отвечать на вопросы новых продавцов — он подсказывает, с чего начать выстраивать продажи на маркетплейсе и как быстрее получить первые результаты.

Яндекс Маркет внедрил ИИ для продавцов и покупателей в 2025 году

Похожие решения уже внедряются и у других игроков рынка. В июле 2025 года продавцы Яндекс Маркета получили доступ к чату с ИИ-ассистентом, сообщили Russian Business в компании.

Маркет AI отвечает на вопросы, анализирует продажи и помогает решать аналитические задачи, например, подсказывает модели продаж и генерирует описания товаров. Если для решения задачи требуется участие сотрудника поддержки, ассистент предлагает подключить специалиста.

В ноябре 2025 года Яндекс Маркет также запустил ИИ-агента для покупателей. Он помогает выбирать товары, анализирует запросы, понимает голос и изображения, а также формирует подборки товаров прямо в чате.

Wildberries также развивает ИИ-инструменты для продавцов и покупателей

В Wildberries отмечают рост интереса к ИИ-решениям со стороны бизнеса. Как сообщили Russian Business в пресс-службе компании, на платформе доступны инструменты генерации контента, фоторедакторы и виртуальные фотостудии — с их помощью продавцы уже улучшили более 3 млн карточек товаров.

Также компания развивает функции виртуальной примерки и 3D-визуализации, которые позволяют оценить внешний вид и параметры товаров. Селлеры могут использовать нейросети для генерации ответов на отзывы и автоматических ответов на типовые вопросы.

В компании отмечают, что рынок активно движется к интеграции ИИ-инструментов в повседневные процессы продавцов и покупателей.