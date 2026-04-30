Почти 80% ИТ-специалистов в России развивают свои проекты — но только 3% полностью ушли из найма

Почти 80% ИТ-специалистов в России развивают свои проекты — но только 3% полностью ушли из наймаБольшинство разрабатывают собственные платформы, чтобы улучшить свои навыки и усилить позиции на рынке труда
79% ИТ-специалистов в России уже работают над собственными продуктами или планируют их запуск, следует из исследования PR-агентства GLAVA и образовательной платформы PurpleSchool. При этом большинство совмещают фриланс с работой в найме — и не рассматривают его как замену основной занятости. Полностью перейти в собственный бизнес смогли только 3% специалистов.
Почти половина айтишников в России задумывается о собственном продукте
49% опрошенных ИТ-специалистов рассматривают запуск собственного проекта. Из них 9% уже активно работают над открытием бизнеса. 23% находятся на стадии проработки идеи.
Уйти из найма и перейти в собственный бизнес смогли только 3% респондентов.
Лишь 19% специалистов не занимаются собственными проектами, ограничиваясь наймом. Остальные:
- уже развивают свои платформы и пишут ПО — 26%,
- ведут проекты параллельно с работой в найме — 21%,
- планируют начать реализовывать свои идеи в ближайшее время — 13%.
ИИ упрощает запуск собственных ИТ-проектов
Развитие искусственного интеллекта усиливает интерес к собственным проектам. Нейросети используют в качестве инструмента для быстрого тестирования гипотез и быстрого получения новых навыков.
39% участников считают, что запускать собственную платформу теперь легче, ещё 18% отмечают, что нейросети играют роль генератора идей для бизнеса..
Основная цель личных проектов — усиление позиций на рынке труда
Исследование показывает, что ключевая мотивация при создании собственных проектов — не уход из найма, а повышение своей конкурентоспособности:
- 61% респондентов используют проекты для развития компетенций,
- 59% — для дополнительного дохода,
- 33% рассматривают собственные проекты как способ повысить устойчивость в случае изменений на рынке.
Основатель PurpleSchool Антон Ларичев отметил, что вместо одной карьерной траектории специалисты всё чаще выбирают несколько направлений развития.
Более половины ИТ-специалистов работают свыше 40 часов в неделю
39% опрошенных работают от 40 до 60 часов в неделю, ещё 9% — до 70 часов. При этом 31% придерживаются стандартной занятости до 40 часов.
Рост нагрузки отражается на самочувствии:
- 44% респондентов отмечают эмоциональный и физический перегруз,
- 16% говорят о риске выгорания, но продолжают наращивать занятость,
- 13% оценивают свой баланс между работой и личной жизнью как устойчивый.
Контекст
Половина айтишников хотела бы вести сразу несколько проектов, а каждый четвёртый уже совмещает две и более работы. Около 12% специалистов не сообщают основному работодателю о дополнительной занятости.
