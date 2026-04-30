89% россиян не против переработок за дополнительную плату: каждый третий готов работать сверхурочно ради идеи

Почти 70% россиян готовы к переработкам, но только при определённых условиях, следует из опроса hh.ru и Группы «Ренессанс Страхование». Большинство за работу сверхурочно ждут дополнительную оплату, 34% — карьерный рост. При этом оплачиваются переработки лишь в половине случаев, а 36% опрошенных и вовсе не получают никакой компенсации.

Более трети готовы перерабатывать из интереса к работе

Согласно исследованию, 63% респондентов готовы работать сверх нормы при соблюдении определённых условий. 89% готовы работать сверхурочно, если эти часы будут оплачиваться дополнительно.

Ещё 37% готовы перерабатывать при наличии личной заинтересованности в рабочей области, 34% — ради карьерного роста, а каждый третий (33%) — если работодатель компенсирует дополнительные часы отгулами.

Каждый четвёртый сотрудник работает сверхурочно еженедельно

Две трети всех участников опроса хотя бы раз сталкивались с переработками за последний год. При этом 36% сообщили, что перерабатывают как минимум несколько раз в неделю.

Каждый четвёртый россиянин работает сверхурочно не реже одного раза в неделю, 18% — примерно раз в месяц, а около 12% задерживаются на работе раз в несколько месяцев.

Только 38% получают полную оплату за переработки

У многих сотрудников переработки занимают заметную часть времени. 34% респондентов указали, что перерабатывают более 10 часов в месяц. У 22% этот показатель находится в диапазоне от 5 до 10 часов. Ещё 37% тратят на переработки до 5 часов ежемесячно.

В 58% случаев работодатели оплачивают сверхурочную работу. При этом лишь 38% респондентов сообщили о полной оплате переработок. Около 20% получают частичную компенсацию, тогда как 36% остаются без оплаты вовсе.

Работодатели поощряют переработки в каждой пятой компании

28% опрошенных отметили, что в их организациях переработки считаются нормой. В 19% компаний работодатели поощряют сверхурочную работу, в 17% — закрывают на неё глаза. Лишь в 14% организаций стараются избегать переработок, а полностью они запрещены только у 2% респондентов.

Больше всех нагружены сверхурочной работой жители Казани — более 52% работников региона сталкиваются с переработками несколько раз в неделю. В топ-5 городов также вошли Екатеринбург (32%), Краснодар (29%), Челябинск (28%) и Нижний Новгород (27%).

Почти половина россиян негативно относятся к переработкам

17% участников опроса воспринимают переработки крайне негативно, ещё 25% — скорее негативно. 30% относятся к ним нейтрально, а положительное отношение выражают только 22% респондентов.

36% респондентов в первую очередь обсуждают ситуацию с работодателем. Каждый пятый начинает искать новую работу как запасной вариант. Ещё 16% пересматривают приоритеты выполнения задач, а 10% стараются отказаться от дополнительной нагрузки, чтобы завершать работу вовремя.