2 из 3 россиян планируют автопутешествие по России на майские: каждый четвёртый организует поездку с помощью ИИ

63% россиян планируют отправиться на майские праздники в автопутешествие, выяснили аналитики Почты Mail и сервиса «Островок». Больше половины возьмут с собой в поездку родственников. Часть респондентов использует нейросети для организации путешествия.

Поездки на машине с семьёй — самый популярный вид отдыха

Согласно опросу, автомобиль — самый популярный вид транспорта для путешествий на майские праздники. Авиаперелёты занимают второе место (20%), железнодорожный транспорт — третье (14%).

Чаще всего россияне отправляются в поездки на машине с семьёй — такой формат выбирают 57% опрошенных. 17% респондентов хотят поехать в путешествие в друзьями, с партнёром — 13%, ещё 13% предпочитают проводить праздники в одиночку.

Новосибирск, Краснодар и Сочи — лидеры по бронированиям

Лидерами спроса на майские праздники остаются крупнейшие города и туристические центры. В топ-3 самых часто бронируемых направлений вошли Новосибирск, Краснодар и Сочи.

По данным сервиса «Островок», средняя стоимость проживания на даты 1–3 и 9–11 мая составляет 6 500 рублей. Это на 5% выше, чем годом ранее, когда показатель находился на уровне 6 200 рублей.

При выборе размещения россияне чаще всего бронируют апартаменты (30% опрошенных). Отели без категории выбирают 24% пользователей, гостиницы категории «три звезды» — 16%. Ещё 12% останавливаются в отелях «четыре звезды» и выше.

Россияне планируют путешествия с ИИ

Россияне всё чаще используют ИИ-ассистентов при подготовке поездок. 26% доверяют им подбор локаций и активностей, 15% — рекомендации по еде и достопримечательностям, 14% — построение маршрутов, ещё 13% — планирование бюджета и контроль расходов.

Более половины пользователей переходят на электронные способы хранения документов. 36% хранят билеты в телефоне, около 22% — в электронной почте.

Активный отдых и тематические кэмпы становятся популярнее среди путешественников

В 2026 году россияне демонстрирует интерес к путешествиям на майские праздники. Среди путешественников растёт спрос на активный отдых: трекинги, восхождения и поездки в горы. Россияне чаще выбирают туры по России без длительных перелётов в регионы, где в этот период уже комфортная погода (Сочи, Кавказские Минеральные Воды, Алтай).

Один из самых необычных форматов отдыха, набирающий популярность, — тематические кэмпы для взрослых. Они предполагают выезды на 3–4 дня с программой, построенной вокруг общей идеи. Например, туры по мотивам сериалов «Игра в кальмара» или «Очень странные дела» собирают группы по 90–100 человек.

