В I квартале 2026 года чистая прибыль «Дом.РФ» выросла на 83% — финансовые показатели превзошли прогнозы компании

По итогам I квартала 2026 года чистая прибыль «Дом.РФ» увеличилась на 83% год к году — и достигла 28,5 млрд рублей, следует из отчётности компании по МСФО. Финансовый директор ПАО «Дом.РФ» Давид Овсепян отметил, что результаты превысили внутренние планы компании. Показатель также оказался выше консенсус-прогноза аналитиков «Интерфакса», ожидавших прибыль на уровне 28 млрд рублей.

Рост ключевых статей доходов обеспечили кредитование, комиссии и небанковские операции

Основным драйвером роста прибыли стали чистые процентные доходы — они увеличились на 37% и достигли 43,9 млрд рублей. Чистые комиссионные доходы выросли ещё быстрее — на 57%, до 10,1 млрд рублей.

Рентабельность собственного капитала составила 23,8%, а чистая процентная маржа — 4,3%.

Помимо банковских операций, вклад в результат внесли небанковские сегменты. Прибыль от секьюритизации выросла на 43%, в сегменте арендного жилья — почти на 24%, а в направлении вовлечения земель — на 21%.

В портфеле проектного финансирования появился 41 новый проект

Несмотря на сокращение кредитного портфеля — на 0,3% у юридических лиц (до 2,7 трлн рублей) и на 2% у физических лиц (до 0,8 трлн рублей), объём новых выдач остаётся высоким. За квартал компания выдала кредитов более чем на 315 млрд рублей.

Компания продолжает развивать проектное финансирование: с начала 2026 года портфель пополнился 41 новым проектом — это на 71% больше, чем годом ранее. Общий объём портфеля составил 303 млрд рублей.

Приток средств на эскроу-счета для расчётов по долевому строительству вырос на 35% и достиг 156,8 млрд рублей.

Средства граждан становятся ключевым источником фондирования

«Дом.РФ» диверсифицирует пассивы: средства физических лиц выросли на 5% с начала года — до 1,6 трлн рублей. Объём средств корпоративных клиентов сократился на 0,4% и составил 1,4 трлн рублей.

За три месяца 2026 года активы группы увеличились на 4% и превысили 6,4 трлн рублей.

Контекст

В январе 2026 года чистая прибыль «Дом.РФ» составила 8,9 млрд рублей — на 115% больше, чем годом ранее. Рентабельность капитала в начале квартала достигала 22,1%.

В ноябре 2025 года компания провела IPO на Московской бирже и привлекла 25 млрд рублей. По итогам размещения доля государства в капитале сократилась до 89,9%.

Спрос со стороны инвесторов оказался высоким: было подано свыше 40 заявок от институциональных инвесторов и более 50 тыс. заявок от розничных.