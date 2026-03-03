Дом.РФ начал 2026 год с резкого роста финансовых показателей: чистая прибыль за январь достигла 8,9 млрд ₽

Госкорпорация Дом.РФ начала 2026 год с резкого роста финансовых показателей, сообщают «Ведомости». Чистая прибыль организации по МСФО составила 8,9 млрд рублей за месяц. Это на 115% больше, чем годом ранее. Рентабельность капитала — 22,1%.

Доходы с процентов от долгов в 2026-м на 44% выше, чем годом ранее

Ключевым драйвером роста стали процентные поступления: чистый доход с процентов заёмных средств увеличился на 44% за год — до 14,5 млрд рублей. Комиссионные доходы росли еще быстрее — они прибавили 76% и достигли 3,6 млрд рублей.

Корпоративный кредитный портфель практически не изменился: он вырос на 0,04%, до 2,7 трлн рублей. Розничный сегмент продемонстрировал более заметный прирост — на 1%, до 0,8 трлн рублей. Остатки средств юрлиц также увеличились на 1% и составили 1,5 трлн рублей, вклады граждан — на 0,3%, также до 1,5 трлн рублей.

Чистая прибыль в 2025 году выросла на 35% по сравнению с 2024-м

Ранее Дом.РФ раскрыл годовые результаты: по итогам 2025 года чистая прибыль выросла на 35,1% в сравнении с 2024-м и составила 88,8 млрд рублей. Рентабельность капитала — 21,6%. Активы за год прибавили 15%, достигнув 6,4 трлн рублей.

Также компания Дом.РФ заявляла о планах направить на дивиденды 50% чистой прибыли за 2025 год. Это эквивалентно 246,9 рубля на одну акцию. Представители Дом.РФ уточняют, что рекомендация будет вынесена на рассмотрение наблюдательного совета.

Контекст

Рыночная капитализация Дом.РФ по итогам IPO, которое состоялось 20 ноября 2025 года, составила около ₽315 млрд с учётом привлечённых средств. Компания разместила 10,1% увеличенного капитала по ₽1750 за акцию — на верхней границе диапазона, основная часть выпуска составила ₽25 млрд, ещё около ₽2 млрд пришлось на стабилизационный механизм. Институциональные инвесторы обеспечили около 70% спроса, розничные — 30%, всего было подано более 40 заявок от профучастников и свыше 50 тыс. заявок от частных инвесторов. Сотрудники приобрели акции более чем на ₽700 млн, дополнительно сформирован мотивационный пакет на ₽4 млрд. После размещения доля государства снизилась до 89,9%, а в свободное обращение вышло 10,1% акций.

Эксперты отметили, что у Дом.РФ есть потенциал роста за счёт низкого проникновения в ключевых сегментах и достаточности капитала для выплаты дивидендов. При этом финансовые результаты компании зависят от ситуации на рынке жилья: рост неплатежей по ипотеке или усиление конкуренции из-за смягчения регулирования могут негативно повлиять на показатели.

Кроме того, многие специалисты рассматривали IPO Дом.РФ как осторожный шаг в условиях «холодного» рынка. По их мнению, объём размещения выглядит скорее тестом спроса, а не масштабным привлечением капитала.