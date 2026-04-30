Россияне тратят на зарубежный люкс в среднем 53 700 ₽ — чаще всего покупают Gucci и Louis Vuitton

В I квартале 2026 года россияне стали заказывать люксовые товары из-за границы на 9% больше, чем в прошлом году, выяснили в CDEK.Shopping. Вместе с тем траты на премиум-одежду выросли на 10%, но средний чек заказа снизился до 53 700 рублей.

Покупатели отдают предпочтение одежде и аксессуарам

Спрос внутри люксового сегмента становится более диверсифицированным, отмечают аналитики CDEK.Shopping. Обувь по-прежнему заказывают чаще всего, но её доля снизилась с 34,2% до 31,6%. Доля сумок уменьшилась на 1,5 п.п. — с 28,9% до 27,4%.

Помимо традиционных популярных категорий — сумок и обуви — покупатели всё чаще заказывают и другие позиции:

заказы одежды выросли с 20,3% до 21,9%;

аксессуаров — с 10,1% до 11,2%;

украшений — с 4,7% до 5,8%.

Gucci остаётся лидером в российском люкс-сегменте — но спрос на бренд уменьшается

Россияне стали реже заказывать товары каждого из ведущих премиальных брендов. Gucci второй год подряд остаётся самым популярным люксовым брендом у россиян, однако его доля в заказах упала с 10,8% до 9,4%. Доля Louis Vuitton снизилась с 9,6% до 8,7%, Prada — на 0,5 п.п. Позиции Balenciaga и Moncler тоже ослабли.

При этом интерес к люксу в целом не снизился. Спрос внутри сегмента перераспределился — покупатели начали больше заказывать другие бренды, подчеркивается в исследовании.

Покупатели предпочитают выбирают одни и те же модели — хиты продаж

Рейтинг самых популярных премиум-товаров в первом квартале 2026-го не изменился с прошлого года. Их доли распределились следующим образом:

кроссовки Gucci Ace — 1,8%;

сумка Louis Vuitton Neverfull — 1,6%;

сумка Prada Re-Edition bag — 1,4%;

пуховик Moncler — 1,3%;

кроссовки Balenciaga Triple S — 1,2%.

Контекст

В 2025 году доля люксовых товаров на российском fashion-рынке выросла с 10% до 17%, а количество заказов увеличилось на 70% год к году. Лидером по объёмам заказов стал Gucci с долей в 9% — годом ранее она составляла 11%. Второе место заняла Balenciaga с долей в 7%, третье место разделили Stone Island и Miu Miu — они контролируют 4% онлайн-рынка.

На фоне развития рынка онлайн-торговли, офлайн-розница массового и премиум сегмента испытывает давление. Согласно исследованию «Т-Банк Бизнеса», в 2025 году продажи магазинов одежды сократились на 12%. В 2025 году компания «Марка Рус», управлявшая в России сетями турецких брендов Oxxo, Club, NetWork и Mudo, закрыла 10 торговых точек, а в 2026‑м планирует закрыть все оставшиеся магазины.

Сеть магазинов одежды Gloria Jeans, чья выручка в 2025 году упала на 15,4%, планирует закрыть около 150 точек в 2026 году.