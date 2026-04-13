Не выдержали офлайна: турецкие бренды одежды Oxxo, Club, NetWork и Mudo закрывают магазины в России

Компания «Марка Рус», управляющая в России магазинами турецких брендов Oxxo, Club, NetWork и Mudo, закрыла 10 торговых пространств в 2025 году, сообщает «Коммерсант». Теперь в розничной сети компании осталось только 20 точек. Чистый убыток «Марки Рус» в 2025 году вырос на 22% — до 716,3 млн руб.

Читайте также: Gloria Jeans закроет около 150 магазинов сети — решение коснётся тех точек, что не приносят прибыль

Новая ставка — на бренд Mango

В 2025 году компания закрыла 10 магазинов — это следует из пояснительной записки к бухгалтерской отчётности «Марки Рус», с которой ознакомился «Коммерсантъ». После этого сеть сократилась до 20 торговых точек, среди них не осталось ни одного магазина бренда Mudo.

В 2026 году компания продолжит сокращение сети и закроет все магазины брендов NetWork, Club и Oxxo — в отчётности они указаны как убыточные.

«Марка Рус» планирует сместить фокус на онлайн-продажи. Основным направлением станет развитие испанского бренда Mango, которым компания управляет в России по франшизе.

Турецким брендам не хватило рекламы и доверия покупателей

«Марка Рус» — российская структура Fiba Retail Group турецкого предпринимателя Хюсню Озйегина, чьё состояние Forbes оценивает в $2 млрд.

В начале 2021 года «Марка Рус» управляла 49 магазинами. Тогда в портфеле были в том числе западные бренды, которые покинули российский рынок в 2022 году. После их ухода Fiba Retail Group открыла на освободившихся площадках магазины турецких марок NetWork, Mudo, Oxxo и Club. Однако закрепиться на рынке им не удалось.

Эксперты отмечают, что брендам не хватило рекламной поддержки, а российские покупатели не проявили интереса к малоизвестным маркам. Дополнительно на ситуацию повлияли цены — в России они оказались выше, чем в Турции.

Финансовые показатели начали снижаться с 2021 года

Сеть сокращается постепенно на протяжении пяти лет. В начале 2021 года выручка «Марка Рус» составляла 7,65 млрд руб., а чистая прибыль — 1,13 млрд руб. Затем показатели начали снижаться и падали до 2024 года.

В 2025 году выручка «Марка Рус» составила 2,36 млрд руб. По сравнению с 2024 годом показатель увеличился на 26%, но по сравнению с 2021-м — просел на 69,2%. Чистый убыток увеличился на 22% по сравнению с 2024 годом — до 716,3 млн руб.

Рынок офлайн-магазинов теряет покупателей

Падение продаж в офлайн-магазинах фиксируют и другие фешен-ритейлеры. По данным экспертов «Коммерсант», покупатели всё чаще переходят на маркетплейсы, что приводит к закрытию торговых точек.

Concept Group закрыла почти половину магазинов и планирует продолжить сокращение сети. О подобных планах сообщил также обувной ритейлер Zenden.

Gloria Jeans может закрыть около 150 магазинов.

Сеть Modis уже заявила о банкротстве. Спортивный бренд Desport рискует столкнуться с аналогичными проблемами.

Сеть O'STIN за 2025 год закрыла 62 офлайн-точки, а открыла только 19.

По данным IBC Real Estate, на которые ссылается «Коммерсант», в 14 крупнейших торговых центрах Москвы работают 30 турецких брендов. Это 11% от международных марок и около 3% от общего числа брендов. Совокупно они занимают 38 тыс. кв. м торговых площадей.

Читайте также: O'STIN закрыла 62 магазина и сократила 15% сотрудников: продажи сети упали почти на 20% за 2025 год