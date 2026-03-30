O'STIN закрыла 62 магазина и сократила 15% сотрудников: продажи сети упали почти на 20% за 2025 год

Чистая прибыль сети магазинов O'STIN упала в 1,6 раза за 2025-й, следует из отчёта, с которым ознакомились «Известия». За прошлый год сеть магазинов одежды O'STIN закрыла 62 офлайн-точки, а открыла — всего 19. Параллельно компания сократила число работников на 15%, до 4896 сотрудников.

Компания продолжит закрывать магазины в 2026 году

В 2025 году продажи O'STIN сократились на 17,4%, составив всего 40,4 млрд рублей. Общая выручка компании снизилась на 13% — до 49,9 млрд рублей. Чистая прибыль упала в 1,6 раза — до 887,4 млн рублей. По информации «Известий», кризис O'STIN связан с увеличением затрат на логистическое направление, увеличенные налоги, а также снижение интереса покупателей к товарам.

В 2026 году ритейлер, по словам собеседников «Известий», намерен продолжить закрытие точек. Основная задача — пересмотреть и оптимизировать бизнес-процессы.

Посетителей в ТЦ становится меньше — большой штат сотрудников больше не нужен

Источники «Известий» отмечают, что 2025 год оказался непростым для сегмента одежды и обуви: обороты сетей снизились на 7–10% и для части ритейлеров период стал самым сложным за последние годы.

В свою очередь снижение количества посетителей в торговых центрах и развитие онлайн-магазинов уменьшают потребность в большом количестве сотрудников.

ГК «Спортмастер», владеющая O'STIN, сокращает число офлайн-магазинов всех своих брендов

Собеседник «Известий» отмечает, что компания O'STIN открывает новые офлайн-точки только в исключительных ситуациях. Например, если владелец помещения готов выполнить отделку под ритейлера или если речь идёт о заранее запланированном запуске в стратегически важной локации.

Если продажи точки неудовлетворительны, O'STIN её закрывает.

Ранее группа компаний «Спортмастер», в которую входит O'STIN, пыталась расшириться: так, в 2025 году она открыла несколько точек Demix и Kappa, но результаты не оправдали ожиданий. Теперь «Спортмастер» снижает количество офлайн-точек всех своих брендов и открывать новые магазины не планирует. .

Контекст

По оценке информационно-консалтингового агентства Infoline, на которое ссылаются «Известия», ещё в 2024 году бренд O'STIN занимал около 2,1% fashion-рынка (пятое место). На тот момент компания управляла примерно 700 магазинами в России и странах СНГ.

В октябре прошлого года O'STIN закрыл офлайн-направление молодёжного бренда Face Code. Проект был запущен в 2024 году как альтернатива ушедшим с российского рынка Pull & Bear, Bershka и Stradivarius. Среди факторов, которые ограничили развитие бренда, стала плохая работа с соцсетями: число подписчиков аккаунтов в соцсетях не превышало 4 тыс.