Заменить Bershka и Pull & Bear не получилось — O’stin закрывает молодежный бренд Face Code через год после запуска
O’stin закрыл магазины бренда Face Code
Производитель одежды O’stin закрывает магазины своего молодежного проекта Face Code, сообщил «Коммерсантъ». По информации издания, бренд был запущен всего год назад и должен был занять нишу ушедших из России Pull & Bear, Bershka и Stradivarius. Проект не смог закрепиться в офлайне и освободил площади в нескольких торговых центрах.
Молодежный бренд не выдержал конкуренции и рынка
Face Code появился в сентябре 2024 года как попытка перезапустить формат fast fashion для подростковой аудитории. По данным «Коммерсанта», в мае 2025 года под брендом работало 11 магазинов в Москве, Санкт-Петербурге, Воронеже, Новосибирске, Омске, Иркутске и Уфе, однако к осени их осталось девять. Закрылся и первый офлайн-магазин сети — воронежская «Арена». Интернет-магазина у бренда не было: продажи велись только через маркетплейсы Wildberries, Ozon и Lamoda.
Подростковая мода оказалась слишком рискованной
Управляющий партнёр компании «Ванчугов и партнёры» Алексей Ванчугов заявил «Коммерсанту», что подростковый сегмент по-прежнему остаётся привлекательным для ритейлеров, но связан с высокими рисками.
По его словам, подростки представляют ценный рынок из-за готовности часто и импульсивно обновлять гардероб, однако удержать их внимание к брендам крайне сложно. Алексей Ванчугов напомнил, что подобные попытки предпринимали и другие сети: Gloria Jeans в 2024 году запустила бренд Ready! Steady! Go!, но уже к лету 2025-го офлайн-магазины закрылись.
Face Code не сумел выстроить коммуникацию в соцсетях
Алексей Ванчугов объяснил, что уход брендов вроде Face Code связан не с ошибками в позиционировании, а с изменением поведения покупателей. Он подчеркнул, что сегодня один удачный видеоролик в социальных сетях способен привлечь к бренду больше внимания, чем сеть офлайн-магазинов.
Эксперт добавил, что Face Code почти не вел социальные сети, а совокупная аудитория его аккаунтов не превышала 4 тыс. подписчиков.
Рынок моды переживает непростые времена
2025 год стал трудным для fashion-ритейла: снижение спроса, высокие ставки и уход покупателей в онлайн ускорили консолидацию рынка, пишет «Коммерсантъ». Сразу несколько брендов объявили о закрытии или приостановке работы — InCity, Deseo, Just Clothes, Bat Norton, I am Studio, а также Yollo, вышедший на рынок после 2022 года. Оставшиеся игроки перестраивают стратегии, снижая долю офлайна и делая ставку на цифровое продвижение и коллаборации с инфлюенсерами.
Контекст
Попытка O’stin перезапустить fast fashion (термин, обозначающий темпы производства, когда «между идеей и ее попаданием на полки магазинов проходит 15 дней» — Прим.ред.) через Face Code показала предел возможностей офлайн-модели для молодежной аудитории. Подростки и зумеры переместились в онлайн, а витрины торговых центров перестали быть главным каналом вовлечения. Fashion-рынок смещается к экосистемным продажам и digital-коммуникации.
Фото: официальный сайт Face Code
