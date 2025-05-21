Спрос на люксовые бренды у россиян за год вырос на 70%
По итогам первых четырех месяцев доля люксовых товаров на российском fashion-рынке возросла до 17%, тогда как в прошлом году январе-апреле составляла 10%. Средний чек увеличился с 47 тыс. до 53,5 тыс. рублей. Исследование подготовили аналитики CDEK.Shopping, предоставив его Русбейс.
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Изменение лидеров рынка. Лидером по объемам заказов люксовых брендов остается Gucci, хотя за год его популярность снизилась на 8%, составив 9%. На втором месте оказалась Balenciaga, она также продемонстрировала снижение — с 9% до 7%. Позиции Stone Island и Miu Miu укрепились, они занимают по 4% рынка. Louis Vuitton опустился с третьей на пятую строчку с долей 4%, а Jacquemus вовсе вышел из числа лидеров.
Изменения в предпочтениях покупателей. В категориях товаров наблюдаются изменения: если в 2024 году основным хитом с долей в 26% были кроссовки (стало 15%), то в 2025 году их место с 23% заняли сумки (было 20%). Растет и интерес к верхней одежде, доля которой возросла с 5% до 12%. В то же время ботинки и часы потеряли свои позиции (было по 5%), уступив место солнцезащитным очкам (6%) и худи (3%).
- На днях основатель бренда одежды Army of Girls Татьяна Курушина рассказала, что в России на фоне западных санкций повысился спрос на локальный люкс, а богатые россияне начали активнее покупать вещи российских дизайнеров.
Фото на обложке: mr_tigga / Shutterstock / FOTODOM
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