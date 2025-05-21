Top.Mail.Ru
Меню-гамбургер
Карта рынка информационной безопасности
Медиа
Мероприятия
Карты
Сделки
Альфа-курс
Подпишись
на телеграм
Подписаться

Спрос на люксовые бренды у россиян за год вырос на 70%

Новости
Новости
Юлия Пажитных
Юлия Пажитных

Редактор новостного блока

Юлия Пажитных

По итогам первых четырех месяцев доля люксовых товаров на российском fashion-рынке возросла до 17%, тогда как в прошлом году январе-апреле составляла 10%. Средний чек увеличился с 47 тыс. до 53,5 тыс. рублей. Исследование подготовили аналитики CDEK.Shopping, предоставив его Русбейс.

Спрос на люксовые бренды у россиян за год вырос на 70%
  1. Новости

Изменение лидеров рынка. Лидером по объемам заказов люксовых брендов остается Gucci, хотя за год его популярность снизилась на 8%, составив 9%. На втором месте оказалась Balenciaga, она также продемонстрировала снижение — с 9% до 7%. Позиции Stone Island и Miu Miu укрепились, они занимают по 4% рынка. Louis Vuitton опустился с третьей на пятую строчку с долей 4%, а Jacquemus вовсе вышел из числа лидеров.

Изменения в предпочтениях покупателей. В категориях товаров наблюдаются изменения: если в 2024 году основным хитом с долей в 26% были кроссовки (стало 15%), то в 2025 году их место с 23% заняли сумки (было 20%). Растет и интерес к верхней одежде, доля которой возросла с 5% до 12%. В то же время ботинки и часы потеряли свои позиции (было по 5%), уступив место солнцезащитным очкам (6%) и худи (3%).

  • На днях основатель бренда одежды Army of Girls Татьяна Курушина рассказала, что в России на фоне западных санкций повысился спрос на локальный люкс, а богатые россияне начали активнее покупать вещи российских дизайнеров.

Фото на обложке: mr_tigga / Shutterstock / FOTODOM

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter

ТЕГИ
Карта растительных продуктов России
Все российские производители растительных альтернатив продуктам животного происхождения
Узнать больше

Материалы по теме