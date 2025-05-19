В России вырос спрос на локальный люкс — эксперт

«Возрос интерес к премиальным материалам российского производства, таким как шерсть и мех. Российские потребители премиального сегмента стали склоняться к более сдержанному стилю (quiet luxury), эффект тихой роскоши, упор на качество, минимализм и статусность без логотипов», — рассказала эксперт.

По словам Курушиной, сегмент премиум и люкс-моды в России на сегодняшний день претерпел изменения, но сохранил аудиторию.

«Люксовый сегмент в России продолжает существовать, но изменился формат потребления. Вместо публичных покупок в официальных бутиках клиенты ориентируются на частные поставки, закрытые шоурумы и российские премиальные бренды», — уточнила основатель бренда одежды Army of Girls.

Курушина говорит, что хотя многие европейские люксовые бренды (Louis Vuitton, Chanel, Gucci, Prada) официально закрыли бутики, они продолжали работать через партнеров и частные закупки.

«В Москве и Санкт-Петербурге работают шоу-румы с премиальной одеждой, привезенной по параллельному импорту. Частные байеры стали основным каналом приобретения люксовых товаров», — рассказала она.

Возвращение западных люксовых брендов может усилить конкуренцию, однако российские премиум-бренды, обладающие уникальным стилем и качеством, могут сохранить и расширить свою аудиторию, особенно среди потребителей, ценящих отечественное производство и российский дизайн, считает эксперт.

«Произошел рост доли российских дизайнеров, российские бренды класса премиум и люкс получили возможность занять место в гардеробах обеспеченной аудитории. Alena Akhmadullina, Ulyana Sergeenko — признаны не только в России, но и за рубежом. 12Storeez, KRAKATAU, Tegin — успешно развиваются в премиальном базовом сегменте, делая ставку на минимализм и высокое качество. Премиальные марки начали выпускать более доступные линейки, чтобы конкурировать за аудиторию», — считает Курушина.

Управляющий партнер аналитического агентства «ВМТ Консалт» Екатерина Косарева считает, что уход люксовых западных брендов из России, включая Dior, Louis Vuitton и Gucci, создал вакуум в премиальном сегменте.

«Но рассматривать это как катастрофу было бы ошибкой. Это скорее освобождение — шанс для российских компаний заявить о себе, а для потребителя — пересмотреть отношение к статусу, качеству и самобытности», — добавила эксперт.

По словам Косаревой, Россия способна не только заместить уходящие бренды, но и переосмыслить само понятие люкса.

«Люкс — это не только бренд и логотип, это культура качества, индивидуальность и уважение к труду. Многие отечественные компании уже двигаются в этом направлении. Среди них можно отметить 12Storeez, который начинал как бренд в среднем сегменте, но эволюционировал в сторону сдержанного премиального минимализма. Модные дома Alena Akhmadullina, YuliaWave, Rasario создают вечерние коллекции, в которых прослеживается как актуальный мировой стиль, так и узнаваемые культурные мотивы. В сегменте аксессуаров выделяется Gourji — бренд, работающий с историей и культурным кодом России, делая ставку на смысл, а не только форму», — заключила эксперт

Косарева добавила, что в России формируется не «копия люкса», а независимая эстетика, способная конкурировать по качеству и идее. Более того, для части аудитории сам факт поддержки отечественного бренда стал новой формой лояльности — осознанной и принципиальной.

Уход западных брендов дал толчок к переосмыслению логистики, торговых форматов и дистрибуции. Например, помещения, ранее занятые Celine или Brunello Cucinelli, теперь переходят к местным маркам, говорит Косарева.

«Россия не нуждается в "аналогах люкса" как в копиях. Она нуждается в сильных, самодостаточных брендах, которые говорят на её языке и понимают своего потребителя. И такие бренды у нас уже есть. Уход западных компаний лишь подтвердил: никого звать не надо. Мы сами можем — и уже делаем», — уверена Косарева.

Директор по маркетингу Seller24 Максим Самойленко уверен, что все значимые с точки зрения доли рынка иностранные бренды, покинувшие Россию, уже успешно замещены как отечественными производителями, так и компаниями из других стран: Китая, Турции, Индии и других.

«Идея возвращения на российский рынок проста и понятна: это выручка и объемы продаж. Маркетплейсы станут одним из каналов дистрибуции, поскольку их доля в e-commerce весьма существенна — у брендов просто нет альтернатив», — добавил Самойленко.

Самойленко утверждает, что многие ушедшие бренды тем не менее представлены на маркетплейсах — чаще в виде контрафакта или параллельного импорта. При их возвращении первыми под удар попадут селлеры, задействованные в этой схеме.

«Возможно, они интегрируются в процесс возвращения брендов, а возможно, их бизнес просто исчезнет. С другой стороны, вероятнее всего, возвращающиеся бренды в первую очередь сосредоточатся на классическом ритейле: выкупят торговые площади и возобновят сотрудничество с крупными дистрибьюторами. Поэтому влияние их присутствия на маркетплейсах проявится позже — во время второй или третьей волны. Наконец, некоторые из этих компаний занимали настолько мизерную долю рынка ещё до ухода, что их возвращение — скорее, инфоповод», — заключил эксперт.

Вице-президент Союза торговых центров (СТЦ), совладелец REC+retail group Наталия Кермедчиева ранее сообщила ТАСС, что около 25 иностранных брендов, в том числе по продаже одежды и обуви, могут выйти на российский рынок в 2025 году. По ее словам, в списке — Китай, ОАЭ и Южная Корея, а также представители европейских стран. «Особенность — упор на "аналоги люкса". Например, турецкие бренды вместо Zara», — сообщила она. Ушедшие бренды уже активно замещают китайские компании, добавила предприниматель.

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