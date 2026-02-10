Tesla Илона Маска лишилась ещё одного топ-менеджера

Вице-президент и глава отдела продаж Tesla Радж Джеганнатан покинул компанию, пишет Business Insider. Топ-менеджер работал в компании более 10 лет и отвечал за сервис в Северной Америке. Уход топ-менеджера из компании произошёл на фоне снижения объёмов поставок автомобилей Tesla.

Джеганнатан возглавил отдел продаж в июле 2025 года

Радж Джеганнатан покинул компанию Tesla спустя 13 лет работы. Об этом он сообщил на своей странице в LinkedIn. Джеганнатан отвечал за продажи и сервис Tesla в Северной Америке. Он возглавил это направление в июле 2025 года, вскоре после ухода предыдущего вице-президента Троя Джонса.

До этого Джеганнатан занимал должность вице-президента Tesla по IT. Он работал преимущественно в инженерных и технологических подразделениях компании.

В последние месяцы Джеганнатан не принимал участия в работе команды

По данным источников Business Insider, в период руководства Джеганнатана в отделах продаж и сервиса активно внедрялись инструменты на базе искусственного интеллекта. В LinkedIn он отмечал, что «сквозное понимание бизнеса» позволило командам эффективнее использовать ИИ в работе с продуктами и поддержкой клиентов.

Джеганнатан подчинялся напрямую Илону Маску и, по словам источника издания, фактически покинул компанию ещё в конце января 2026 года. Он не проявлял активности во внутренних системах Tesla и в последние месяцы не принимал участия в работе команды продаж.

В 2025 году Tesla покинули исполнительный директор и глава направления роботов

Радж Джеганнатан курировал продажи в период, когда Tesla столкнулась с падением показателей. Ранее компания сообщала, что объёмы поставок снижаются второй год подряд — во втором квартале 2025 года чистая прибыль Tesla снизилась на 16%.

За последний год Tesla покинули и другие топ-менеджеры, напрямую подчинявшиеся Илону Маску. В июне компанию покинули один из самых доверенных сотрудников Маска исполнительный директор Омид Афшар, а также глава робототехнического подразделения Милан Ковач.

Контекст

В январе 2026 года стало известно, что Tesla утратила статус крупнейшего производителя электромобилей в мире, уступив лидерство китайской компании BYD. Как писало Reuters, несмотря на рост глобального рынка электромобилей на 28%, продажи Tesla снижаются второй год подряд, тогда как BYD впервые вышла на первое место по годовому объёму поставок.

Особенно заметным спад Tesla оказался в Европе: в ряде стран продажи в 2025 году сократились двузначными темпами, а доля компании в Европе, Великобритании и странах Европейской ассоциации свободной торговли снизилась до 1,7% против 2,4% годом ранее.