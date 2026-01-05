Tesla уступила лидерство: в 2025-м крупнейшим производителем электромобилей в мире стала китайская компания BYD
BYD стала крупнейшим производителем электромобилей в 2025-м
Компания Илона Маска Tesla потеряла статус крупнейшего в мире производителя электромобилей — по итогам года её обошёл китайский конгломерат BYD. Как отмечает Reuters, продажи Tesla снижаются второй год подряд.
BYD впервые обошла Tesla по годовым продажам
По данным Reuters, в 2025 году глобальные продажи электромобилей выросли на 28%, однако Tesla не смогла воспользоваться ростом рынка и уступила лидерство.
Китайская компания BYD впервые стала крупнейшим производителем электромобилей в мире по итогам года. Существенную роль сыграла выход BYD на рынок Европы.
Model Y и Model 3 не спасли Tesla от падения продаж
Продажи Tesla в 2025 году снизились на 8,6%, пишет Reuters. Особенно жёсткая конкуренция наблюдается в Европе, где позиции компании ослабли сильнее всего.
В октябре 2025-го вывела на рынок упрощённые версии Model Y и Model 3 — примерно на $5 тыс. дешевле прежних базовых комплектаций. Ожидалось, что именно они станут драйвером продаж в ноябре, однако эффект оказался ограниченным.
Сильнее всего продажи Tesla просели в Европе
В четвёртом квартале 2025 года Tesla столкнулась с заметным спадом покупок электромобилей в Европе. В ряде стран падение оказалось двузначным и более:
-
Франция: −66% в декабре, −37% за 2025 год
-
Швеция: −71% в декабре, −70% за год
-
Бельгия: −28% в декабре, −53% за год
-
Испания: −44% в декабре, −4% за год
-
Португалия: −13% в декабре, −22% за год
Италия и Швейцария показали сильный декабрьский рост, но по итогам года и в этих странах зафиксировано снижение.
Исключением стала Норвегия. В декабре продажи Tesla выросли на 89% — до 5 679 автомобилей. Доля бренда превысила 19%, а 2025 год стал рекордным по продажам. Причина — почти полный переход рынка на электромобили.
Тем не менее, по данным Reuters, к ноябрю 2025-го доля Tesla в Европе, Великобритании и странах снизилась до 1,7% против 2,4% годом ранее.
Tesla показала рост акций в декабре 2025-го
Однако в годовой истории Tesla были и светлые моменты: летом 2025 года компания запустила ограниченный сервис роботакси в Остине. Для тестов использовались модифицированные Model Y. Автомобили передвигались только в заданных зонах, а на пассажирском сиденье находился страхующий человек.
В декабре 2025-го CEO компании Илон Маск сообщил, что этот этап завершён и тестирование роботакси теперь проходит без человека-наблюдателя в салоне. На этом фоне 15 декабря акции Tesla показали резкий рост. В ходе торгов бумаги поднимались на 4,9% — до $481,37, что стало максимальным уровнем почти за год.
BYD ускоряет экспансию за пределами Китая
Как пишет Reuters, продажи BYD за пределами Китая в 2025 году достигли рекордного 1 млн автомобилей — рост на 150% к 2024 году. Цель компании на 2026 год — до 1,6 млн машин за пределами домашнего рынка.
