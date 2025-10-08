Tesla представила «дешёвые» электрокары Model Y и Model 3 

Tesla представила две новые версии электромобилей — Model Y Standard и Model 3 Standard, назвав их «самыми доступными автомобилями» марки. Машины уже доступны для заказа, а поставки намечены на декабрь 2025 года. Однако цена оказалась выше ожидаемой: Model Y стартует от $40 тысяч, Model 3 — от $37 тысяч, без учёта сборов и доставки.

Что изменилось в «доступных» Tesla

Обе модели оснащены 15,4-дюймовым экраном мультимедийной системы, голосовым помощником Grok от xAI Илона Маска, подогревом передних сидений и рулевого колеса, а также двухцветным интерьером из текстиля и экокожи. Запас хода у моделей — около 515 км.



Однако, несмотря на сохранение ключевых функций и фирменного стиля, обе модели стали ощутимо проще по оснащению. Чтобы сделать автомобили дешевле, Tesla сократила часть привычных опций: из базовой комплектации исчезли световые балки спереди и сзади, складывающиеся зеркала, подсветка дверей и экран для пассажиров второго ряда. Функция автоматического подруливания также недоступна. Размер колёс уменьшен с 19 до 18 дюймов, а у Model Y Standard убрали панорамную крышу — она сохранилась только у Model 3 Standard.

Минимум опций и базовые цвета

Базовая окраска обеих моделей — серый цвет, белый и чёрный доступны только за доплату: +$1000 и +$1500 соответственно. По данным The Verge, новые версии основаны на обновлённых моделях Tesla: Highland (Model 3, 2024 год) и Juniper (Model Y, 2025 год).

Tesla позиционирует автомобили как оптимальные по соотношению цены и возможностей.

«Сверхнизкая стоимость владения, безопасность и лучшие функции Tesla, которые вы любите», — говорится в заявлении компании в соцсети X.

Мечта о «машине за $25 тысяч» так и не сбылась

Илон Маск не раз заявлял о намерении создать доступный электромобиль за $25 тысяч, который должен был стать массовым и изменить рынок. Впервые о такой модели он упомянул ещё в 2018 году, отметив, что у Tesla достаточно технологий и ресурсов, чтобы реализовать этот проект. Спустя два года предприниматель уточнил, что компания рассчитывает выпускать до 20 миллионов подобных автомобилей ежегодно.

Однако эти планы так и не были реализованы: проект «бюджетной Tesla» несколько раз замораживали, а сам Маск позже усомнился в необходимости его запуска. По данным The Verge, новые версии Model Y Standard и Model 3 Standard далеки от того концепта «автомобиля для всех», о котором Маск говорил на протяжении последних лет.

Контекст

По мнению аналитиков, новые «базовые» Tesla всё ещё остаются в премиум-сегменте, а обещанная «революция доступных электрокаров» откладывается на неопределённый срок. Такими темпами китайский BYD действительно может опередить американского лидера на мировом рынке.





Фото: Maja Hitij / Staff / Getty Images