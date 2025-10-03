Китайская BYD обогнала Tesla Маска по продажам электрокаров

Кажется, у Tesla больше нет монополии на будущее: китайский производитель BYD вырвался вперёд и по итогам трёх кварталов 2025 года продал почти на 400 тысяч электромобилей больше. Китайский бренд удерживает лидерство четвёртый квартал подряд и готов завершить год с глобальной долей рынка в 15,7%.

Рост за год — на треть

Как сообщает CarNewsChina, с января по сентябрь 2025 года BYD продал 1,606 млн чисто электрических автомобилей, тогда как Tesla — 1,218 млн. Таким образом, разрыв составил 388 тысяч машин в пользу китайского автогиганта.

В третьем квартале BYD поставил 582,5 тыс. электрокаров. Да, это на 4% меньше, чем кварталом ранее, но в годовом выражении рост впечатляет — +31,4%. Для сравнения, Tesla за тот же период реализовала 497,1 тыс. электромобилей — это +29,4% по отношению ко второму кварталу и +7,4% к прошлому году.

Каждый шестой электрокар будет китайским

BYD впервые обошла Tesla в четвёртом квартале 2024 года — тогда это казалось временным эффектом. Но с тех пор лидерство закрепилось: китайцы опережают американцев уже четыре квартала подряд. Согласно свежему прогнозу Counterpoint Research, по итогам 2025 года BYD получит 15,7% долю мирового рынка электромобилей. Иными словами, каждый шестой электрокар в мире будет китайским.

Для Tesla это означает потерю прежнего влияния. В условиях насыщения рынка и отмены субсидий в США сохранять прежнюю экспансию будет всё сложнее. BYD же выигрывает за счёт широкой продуктовой линейки, гибкости ценообразования и локализации производства.

Цена — главный драйвер

Важный фактор успеха BYD — это доступность. Средняя цена их электрокаров значительно ниже, чем у Tesla. По оценкам Counterpoint Research, средняя цена электромобиля BYD — около $29 000, в то время как у Tesla она превышает $44 000. Разница — почти 15 000 долларов на одну машину, что критично в сегменте массовых продаж.

Именно ценовой разрыв позволяет BYD захватывать более широкую аудиторию — от молодых водителей до корпоративных парков. Tesla по-прежнему держит флаг «технологичного премиума», но растущий разрыв в объёмах продаж говорит: глобальный потребитель сегодня голосует кошельком.

Tesla проиграла

Третий квартал для Tesla оказался удачным в том числе из-за искусственного всплеска спроса: американские покупатели торопились оформить заказы до 30 сентября, чтобы успеть под программу федеральной субсидии в $7,500.

Но в четвёртом квартале этот фактор исчезнет. Как отмечают аналитики, уже сейчас BYD готовится увеличить отрыв от конкурента: в отсутствие субсидий Tesla будет и дальше терять долю рынка, а китайский бренд — продолжит расти. Иронично, но ключевой удар по американскому лидеру был нанесён на его же территории.

Контекст

2025 год может войти в историю как год, когда Tesla окончательно уступила глобальное лидерство в электромобильной гонке. То, что раньше считалось фантастикой — китайский бренд на первом месте по продажам электромобилей — стало новой реальностью.



Фото: Tramino / Getty Images