Илон Маск сдаёт позиции: китайская BYD обошла Tesla по продажам электрокаров почти на 400 тысяч машин
Китайская BYD обогнала Tesla Маска по продажам электрокаров
Кажется, у Tesla больше нет монополии на будущее: китайский производитель BYD вырвался вперёд и по итогам трёх кварталов 2025 года продал почти на 400 тысяч электромобилей больше. Китайский бренд удерживает лидерство четвёртый квартал подряд и готов завершить год с глобальной долей рынка в 15,7%.
Рост за год — на треть
Как сообщает CarNewsChina, с января по сентябрь 2025 года BYD продал 1,606 млн чисто электрических автомобилей, тогда как Tesla — 1,218 млн. Таким образом, разрыв составил 388 тысяч машин в пользу китайского автогиганта.
В третьем квартале BYD поставил 582,5 тыс. электрокаров. Да, это на 4% меньше, чем кварталом ранее, но в годовом выражении рост впечатляет — +31,4%. Для сравнения, Tesla за тот же период реализовала 497,1 тыс. электромобилей — это +29,4% по отношению ко второму кварталу и +7,4% к прошлому году.
Каждый шестой электрокар будет китайским
BYD впервые обошла Tesla в четвёртом квартале 2024 года — тогда это казалось временным эффектом. Но с тех пор лидерство закрепилось: китайцы опережают американцев уже четыре квартала подряд. Согласно свежему прогнозу Counterpoint Research, по итогам 2025 года BYD получит 15,7% долю мирового рынка электромобилей. Иными словами, каждый шестой электрокар в мире будет китайским.
Для Tesla это означает потерю прежнего влияния. В условиях насыщения рынка и отмены субсидий в США сохранять прежнюю экспансию будет всё сложнее. BYD же выигрывает за счёт широкой продуктовой линейки, гибкости ценообразования и локализации производства.
Цена — главный драйвер
Важный фактор успеха BYD — это доступность. Средняя цена их электрокаров значительно ниже, чем у Tesla. По оценкам Counterpoint Research, средняя цена электромобиля BYD — около $29 000, в то время как у Tesla она превышает $44 000. Разница — почти 15 000 долларов на одну машину, что критично в сегменте массовых продаж.
Именно ценовой разрыв позволяет BYD захватывать более широкую аудиторию — от молодых водителей до корпоративных парков. Tesla по-прежнему держит флаг «технологичного премиума», но растущий разрыв в объёмах продаж говорит: глобальный потребитель сегодня голосует кошельком.
Tesla проиграла
Третий квартал для Tesla оказался удачным в том числе из-за искусственного всплеска спроса: американские покупатели торопились оформить заказы до 30 сентября, чтобы успеть под программу федеральной субсидии в $7,500.
Но в четвёртом квартале этот фактор исчезнет. Как отмечают аналитики, уже сейчас BYD готовится увеличить отрыв от конкурента: в отсутствие субсидий Tesla будет и дальше терять долю рынка, а китайский бренд — продолжит расти. Иронично, но ключевой удар по американскому лидеру был нанесён на его же территории.
Контекст
2025 год может войти в историю как год, когда Tesla окончательно уступила глобальное лидерство в электромобильной гонке. То, что раньше считалось фантастикой — китайский бренд на первом месте по продажам электромобилей — стало новой реальностью.
Фото: Tramino / Getty Images
- 1 Perplexity сделала ИИ-браузер Comet бесплатным для всех — конкуренцию ему составят Google, OpenAI и Anthropic ИИ-браузер Comet от Perplexity стал бесплатным 03 октября 2025, 12:14
- 2 Apple разочаровалась в шлеме Vision Pro и работает над умными очками — но в нише уже есть лидер Ray-Ban от Meta* Apple собирается выпустить умные очки вместо Vision Pro 02 октября 2025, 17:31
- 3 МТС предлагает абонентам автоматическую запись звонков, юрист напоминает: штраф за утечку аудио — до 200 тыс. ₽ МТС запустил сервис для автоматической записи разговоров 02 октября 2025, 13:31
- 4 Бесконечность не предел: Илон Маск стал первым человеком в истории с капиталом $500 млрд — он стремится к триллиону Илон Маск стал первым, кто достиг состояния в $500 млрд 02 октября 2025, 11:01