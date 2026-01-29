Tesla больше не будет выпускать электромобили моделей S и X — компания займётся производством гуманоидных роботов
Илон Маск перестанет выпускать электромобили Tesla S и X
Tesla начнёт поэтапно останавливать производство электромобилей Model S и Model X уже в 2026 году, пишет NBC. Компания планирует развивать направления роботакси и гуманоидных роботов. При этом Tesla продолжит техническую поддержку уже проданных автомобилей на протяжении всего срока эксплуатации.
Решение Маска — часть плана по переходу к автономному будущему
Маск отметил, что отказ от Model S и X — часть более широкой трансформации бизнеса Tesla. Компания намерена сосредоточиться на развитии роботакси и гуманоидных роботов, которые он считает ключевыми направлениями будущего роста.
«Это немного печально, но пришло время положить конец моделям S и X. Это часть нашего общего перехода к автономному будущему», — заявил Маск, комментируя решение
Объявление о прекращении выпуска моделей S и X прозвучало одновременно с публикацией квартальной отчётности Tesla. Компания превзошла ожидания аналитиков по прибыли, однако годовая выручка снизилась на 3% по сравнению с 2024 годом.
Завод в Калифорнии переоборудуют под производство роботов
В рамках новой стратегии Tesla планирует переоснастить завод в Калифорнии, где ранее собирались электрические автомобили. Предприятие станет основной площадкой для выпуска гуманоидных роботов Optimus, которые пока не поступили в продажу.
Таким образом, один из старейших заводов Tesla, производивший до 100 000 машин S и X, перестанет быть автомобильным производством и будет задействован в новом для компании сегменте.
Tesla X и S были представлены на рынке более 10 лет
Model S, представленный в 2012 году, стал одной из первых массовых моделей электромобилей и помог Tesla доказать жизнеспособность полностью электрической машины. Model X вышел в 2015 году и расширил линейку компании в сегменте кроссоверов.
В последние годы спрос на обе модели снижался. В 2023 году Tesla уже снижала цены на Model S и X, пытаясь стимулировать продажи на фоне усиления конкуренции и общего падения интереса к премиальным электромобилям, пишет NBC.
Контекст
Недавно Илон Маск уже поменял бизнес-модель Tesla, переведя ключевые цифровые функции автомобилей на подписку. Так, с февраля 2026 года компания отменила разовую продажу системы помощи водителю Full Self-Driving (FSD): автопилот стал доступен только по ежемесячной подписке вместо покупки «навсегда».
Это решение вызвало неоднозначную реакцию среди владельцев автомобилей. Часть пользователей сочла подписку удобнее разовой покупки, а часть усомнилась в целесообразности регулярных платежей, особенно на фоне большого числа подписок в повседневной жизни.
