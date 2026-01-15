Илон Маск перевёл автопилот на подписку: Tesla отменит разовую продажу системы помощи водителям с 14 февраля
Илон Маск переведёт автопилот Tesla FSD на подписку
Сейчас FSD купить можно — за $8 000
По словам Илона Маска, после 14 февраля систему помощи водителю можно будет использовать исключительно в формате подписки. Таким образом, Tesla полностью откажется от модели пожизненного права на владение автопилотом.
Сейчас владельцы Tesla могут либо купить FSD примерно за $8 000, либо оформить подписку за $99 в месяц. Ранее стоимость подписки составляла $199, а цена покупки доходила до $12 000, однако в 2024 году компания снизила тарифы.
На сегодняшний день FSD использует ограниченное число водителей. По данным компании, только около 12% владельцев Tesla оплачивают FSD — либо через подписку, либо через покупку.
Цель Маска — 10 млн активных подписок FSD
Переход на модель подписок может быть связан с системой мотивации руководства Tesla, отмечает Business Insider. В новой программе Илона Маска, одобренной акционерами, одной из целей указано достижение 10 млн активных подписок FSD. Устранение возможности разовой покупки ускоряет движение к этому показателю.
В последние годы рост выручки компании в основном обеспечивали сервисы, включая FSD, а также энергетическое направление (производство солнечной энергии и системы для хранения энергии). В третьем квартале 2024 года доходы от сервисов выросли на 25%, тогда как автомобильные продажи — лишь на 8%.
Решение вызвало неоднозначную реакцию рынка
После заявления Маска акции Tesla сначала выросли, но затем начали снижаться в ходе торгов. Такая реакция отражает неоднозначное восприятие решения компании инвесторами, пишет Sherwood.
Ранее Маск заявлял, что по мере приближения FSD к способности управлять Tesla без вмешательства человека, её цена будет расти. В 2020 году он говорил, что в будущем стоимость FSD может превысить $100 000.
Контекст
В 2025 году Tesla потеряла статус крупнейшего в мире производителя электромобилей. Лидером рынка впервые стала китайская компания BYD, сообщил Reuters. Это произошло на фоне общего роста глобального рынка электромобилей на 28% в 2025 году.
Продажи Tesla за год снизились на 8,6%. Особенно заметно позиции Tesla ослабли в Европе, где усилилась конкуренция со стороны китайских производителей.
