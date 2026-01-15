Илон Маск переведёт автопилот Tesla FSD на подписку

Tesla прекратит разовую продажу системы помощи водителям — Full Self-Driving (FSD) с февраля 2026 года, об этом сообщил CEO компании Илон Маск в соцсети X. Функция отвечает за помощь водителю и автономное управление автомобилем. FSD будет доступна только по ежемесячной подписке, без возможности купить её навсегда.

Сейчас FSD купить можно — за $8 000

По словам Илона Маска, после 14 февраля систему помощи водителю FSD*Дополнительная опция, при которой нейросеть помогает машине держать полосу, менять ряд, реагировать на дорожные знаки, начинать движение на светофоре и т.д. можно будет использовать исключительно в формате подписки. Таким образом, Tesla полностью откажется от модели пожизненного права на владение автопилотом.

Сейчас владельцы Tesla могут либо купить FSD примерно за $8 000, либо оформить подписку за $99 в месяц. Ранее стоимость подписки составляла $199, а цена покупки доходила до $12 000, однако в 2024 году компания снизила тарифы.

На сегодняшний день FSD использует ограниченное число водителей. По данным компании, только около 12% владельцев Tesla оплачивают FSD — либо через подписку, либо через покупку.

Цель Маска — 10 млн активных подписок FSD

Переход на модель подписок может быть связан с системой мотивации руководства Tesla, отмечает Business Insider. В новой программе Илона Маска, одобренной акционерами, одной из целей указано достижение 10 млн активных подписок FSD. Устранение возможности разовой покупки ускоряет движение к этому показателю.

В последние годы рост выручки компании в основном обеспечивали сервисы, включая FSD, а также энергетическое направление (производство солнечной энергии и системы для хранения энергии). В третьем квартале 2024 года доходы от сервисов выросли на 25%, тогда как автомобильные продажи — лишь на 8%.

Решение вызвало неоднозначную реакцию рынка

После заявления Маска акции Tesla сначала выросли, но затем начали снижаться в ходе торгов. Такая реакция отражает неоднозначное восприятие решения компании инвесторами, пишет Sherwood.

Ранее Маск заявлял, что по мере приближения FSD к способности управлять Tesla без вмешательства человека, её цена будет расти. В 2020 году он говорил, что в будущем стоимость FSD может превысить $100 000.

Контекст

В 2025 году Tesla потеряла статус крупнейшего в мире производителя электромобилей. Лидером рынка впервые стала китайская компания BYD, сообщил Reuters. Это произошло на фоне общего роста глобального рынка электромобилей на 28% в 2025 году.

Продажи Tesla за год снизились на 8,6%. Особенно заметно позиции Tesla ослабли в Европе, где усилилась конкуренция со стороны китайских производителей.