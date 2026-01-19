Владельцы Tesla не оценили перевод автопилота на подписку

Владельцы Tesla неоднозначно отреагировали на решение Илона Маска перевести работу автопилота Full Self-Driving (FSD) на модель ежемесячной подписки. Часть пользователей сомневается в целесообразности ежемесячных платежей, другие же считают формат подписки более удобным. Дополнительным фактором недовольства стала невозможность переноса ранее купленного автопилота на новый автомобиль, пишет Business Insider.

Владельцы Tesla опасаются за безопасность

В разговоре с Business Insider владелица Tesla Model 3 Лесли Снайпс назвала решение компании «разочаровывающим». Она рассказала, что пользовалась FSD во время пробного бесплатного периода, но отказалась от покупки из-за высокой цены. По её словам, переход на подписку усилил сомнения в покупке, поскольку уже большое количество сервисов в повседневной жизни требуют регулярных платежей.

Снайпс также выразила опасения по поводу надёжности системы. Она рассказала, что сталкивалась с ситуациями, когда камеры автомобиля не работали из-за плохого освещения или дождя. В будущем она готова платить за FSD только в отдельные месяцы — например, перед длительными поездками.

Пользователи надеются на снижение стоимости подписки

Покупатель Tesla Model Y Скотт Андерсон сообщил Business Insider, что изначально не рассматривал покупку FSD за несколько тысяч долларов. Он выбрал подписку и остался доволен работой системы, особенно во время дальних поездок. По его словам, автомобиль проехал около 112 километров в горной местности без вмешательства водителя.

Андерсон добавил, что рассчитывает на снижение стоимости подписки по мере развития технологии. При этом он отметил, что формат ежемесячных платежей намного удобнее крупного разового взноса.

Невозможность перенести FSD на новую машину — причина не покупать автомобиль вообще

Для владельцев, которые ранее уже купили FSD, изменения имеют иные последствия. Калифорнийская владелица Tesla Никки Линдгрен сообщила, что активно использует систему и не испытывает проблем с текущим автомобилем. Однако переход на подписку может повлиять на решение о покупке новой Tesla.

По словам Линдгрен, именно отсутствие возможности переноса ранее купленного FSD на новый автомобиль может оттолкнуть её от покупки.

Аналитики заявляют — цены на подписку могут только расти

Аналитик американской аналитической компании Morningstar Сет Голдстин рассказал Business Insider, что переход на подписку отражает растущую уверенность Tesla в развитии автопилота. Он допускает, что по мере развития функций автономного вождения стоимость FSD может вырасти.

По его оценке, подписная модель делает сервис более гибким для пользователей, но не приводит к снижению цен.

Контекст

На прошлой неделе Илон Маск объявил, что Tesla полностью откажется от разовой продажи системы помощи водителю Full Self-Driving и перейдёт только на подписочную модель. С февраля 2026 года владельцы автомобилей больше не смогут купить FSD «навсегда» — функция будет доступна исключительно по ежемесячной подписке.

Сейчас FSD можно либо купить примерно за $8 тыс., либо оформить подписку за $99 в месяц, но этой возможностью пользуется лишь около 12% владельцев Tesla.