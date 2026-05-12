М.Видео продал две компании по кредитованию покупателей — сумма сделки составила 194 млн ₽

Ритейлер М.Видео продал оператора платформы POS-кредитования ООО «Альянс кредит» и кредитного брокера ООО «Директ тех» за 194 млн рублей, пишут «Ведомости». В компании заявили, что сейчас все ресурсы команды направлены на реализацию ключевой задачи — создание первого в России мультикатегорийного маркетплейса с собственной офлайн-розницей.

Компания отказалась от непрофильного IT-актива

Представитель М.Видео подтвердил «Ведомостям» факт сделки и заявил, что речь идёт о рыночной продаже небольшой IT-компании, которая не является профильным активом для ритейлера.

В компании подчеркнули, что сейчас основной фокус связан с трансформацией бизнеса и развитием новой модели работы.

Новый владелец активов может быть связан с бывшими акционерами М.Видео

После сделки ООО «Альянс кредит» и ООО «Директ тех» вышли из структуры «М.Видео» и перешли под контроль ООО «Порублю холдинг». По данным СПАРК, владельцем компании указана Александра Волченко.

«Ведомости» отмечают, что новый собственник может быть связан с бывшими акционерами «М.Видео». Тёзка Александры Волченко занимает пост заместителя гендиректора группы ПФГ «Сафмар», которая в 2021 году продала 13,5% акций ритейлера более чем за 17,6 млрд рублей в рамках SPO*SPO (Secondary Public Offering) — вторичное публичное размещение акций на бирже.

Представитель «М.Видео» не ответил на вопрос «Ведомостей» о возможной связи нового владельца активов с ПФГ «Сафмар»

Обязательства проданных структур превысили 5 млрд ₽

Платформа POS-кредитования*Кредит, который оформляется в магазине или онлайн во время покупки товара «Директ кредит», через которую покупатели оформляли кредиты и рассрочки в магазинах и онлайн, перешла под контроль группы «М.Видео-Эльдорадо» в 2021 году. Тогда ритейлер приобрёл актив за 1,3 млрд рублей. По итогам 2025 года выручка ООО «Директ тех» составила 51,3 млн рублей, чистая прибыль — 22,9 млн рублей.

ООО «Альянс кредит» занималось оформлением POS-кредитов, страховых продуктов и SMS-сервисами. В 2025 году выручка компании снизилась с 2,5 млрд до 2 млрд рублей, а убыток до налогообложения составил 206,5 млн рублей.

По данным «Ведомостей», на момент продажи обязательства двух компаний в совокупности превышали 5 млрд рублей.

Продажа активов принесла М.Видео 399 млн ₽ прибыли

Согласно отчётности, балансовая стоимость активов на момент сделки была отрицательной — минус 1,3 млрд рублей. В результате сделки группа также списала гудвилл*Разница между ценой покупки компании и стоимостью её активов на 1 млрд рублей. Чистая прибыль ПАО «М.Видео» от продажи двух компаний составила 399 млн рублей.

По итогам 2025 года выручка М.Видео по МСФО сократилась на 28% — до 324,8 млрд рублей. Чистый убыток утроился и достиг 63,6 млрд рублей. Общие продажи снизились до 418,1 млрд рублей, а доля онлайн-продаж составила 32,2%.