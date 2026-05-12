MAX заключил соглашение с операторами «большой четвёрки» — теперь уведомления будут приходить в мессенджер

MAX заключили стратегическое соглашение с операторами «большой четвёрки» — Билайном, МТС, Мегафоном и Т2, говорится в сообщении компании. Теперь пользователи смогут получать коды подтверждения, сервисные и транзакционные уведомления прямо в мессенджере — туда же будут приходить сообщения от компаний и организаций. Особенно важные уведомления доступны только на доверенном устройстве.

Бизнесу не придётся менять настройки рассылок

Уведомления будут автоматически распределяться по двум защищённым папкам — «Коды подтверждения» и «Полезные уведомления». На каждой из них будет виден специальным знак верификации.

В пресс-службе MAX отметили, что бизнесу не придётся менять технические настройки существующих рассылок. В дальнейшем компании смогут отправлять в чатах изображения, GIF, видео, аудио и цифровые кнопки для активных действий.

Операторы фиксируют рост интереса бизнеса к уведомлениям в MAX

В Т2 сообщили, что в последние месяцы оператор получает всё больше запросов от компаний-партнёров на запуск клиентских уведомлений в MAX. В компании связали это с ростом популярности национального мессенджера, а также с переходом коммерческих, информационных и государственных сервисов на платформу.

В Мегафоне заявили, что уведомления в MAX станут для бизнеса дополнительным каналом коммуникации с клиентами. Оператор также сообщил, что если доставить сообщение в мессенджер не получится, оно будет бесплатно продублировано через SMS.

Минцифры обсуждало перевод банковских уведомлений в MAX

Ранее сообщалось, что Минцифры обсуждает возможность перевода банковских SMS-уведомлений в MAX. Запуск функции возможен пока в ограниченном формате, поскольку у мессенджера нет прямой защищённой интеграции с банками. В ведомстве подчёркивали, что рассматривают MAX как дополнительный канал для оповещений.

По оценке одного из собеседников «Коммерсанта», перевод части уведомлений в MAX может сократить доходы операторов связи на 30–100 рублей с абонента и привести к росту тарифов.

Контекст

В конце декабря 2025 года Минцифры отказалось от привычной схемы входа в «Госуслуги» по SMS-кодам. Пользователям мобильного приложения предложили альтернативные способы подтверждения — в том числе через мессенджер MAX.

В министерстве пояснили, что вход по SMS постепенно отключат для всех пользователей мобильных приложений. Решение связано с ростом числа случаев, когда граждане передавали одноразовые коды мошенникам после звонков от фейковых сотрудников банков и служб поддержки.