Банковские уведомления начнут приходить через мессенджер Max

Банки в России могут получить возможность отправлять клиентам сервисные уведомления через мессенджер Max уже до конца 2025 года. По данным «Коммерсантъ», речь идёт не о полном отказе от СМС, а о дополнительном канале информирования. Для операторов связи это может обернуться потерей до 15 млрд рублей в год, говорят эксперты.

Max рассматривают как дополнительный канал уведомлений

Минцифры обсуждает возможность перевода банковских СМС-уведомлений в мессенджер Max, рассказал «Коммерсанту» источник на телеком-рынке. Эту информацию подтвердил ещё один собеседник издания. По его словам, запуск функции возможен до конца 2025 года, но пока в ограниченном формате — у Max нет прямой защищённой интеграции с банками.

Ранее, по данным «Коммерсанта», обсуждался вариант полного перевода всех банковских уведомлений в Max без альтернативы в виде СМС, однако участники рынка не поддержали эту инициативу. В Минцифры подчёркивают, что не планируют обязать банки переходить на Max. Использование мессенджера возможно по желанию банков как дополнительный способ защиты данных.

В Max от комментариев «Коммерсанту» отказались.

Операторы могут потерять десятки миллиардов рублей

Для операторов связи возможный перевод части уведомлений в Max означает сокращение доходов от сервисных СМС. По оценке одного из собеседников «Коммерсанта», потери могут составить от 30 до 100 рублей на абонента, что приведёт к повышению тарифов и переложению издержек на конечных пользователей.

Ранее партнёр практики «Цифровая трансформация» Strategy Partners Сергей Кудряшов сообщал «Коммерсанту», что доход операторов от банковских уведомлений в десятки миллиардов рублей в год. По его словам, из-за перехода на пуши и мессенджеры операторы уже теряют 15–20 млрд рублей ежегодно.

Операторы «Вымпелком», «МегаФон», МТС и Т2 от комментариев «Коммерсанту» отказались.

Банкам переход в Max выгоден — это снизит издержки на СМС

В крупных банках инициативу оценивают позитивно. В Совкомбанке сообщили «Коммерсанту», что переход части уведомлений в Max выглядит экономически целесообразным на фоне постоянного роста стоимости СМС у операторов. При этом в банке подчёркивают, что любые изменения возможны только после анализа и подтверждения полной защищённости данных клиентов. В Альфа-банке, ВТБ, РСХБ и ПСБ на запрос «Коммерсанта» не ответили.

«Госуслуги» уже переводят пользователей в Max

В начале декабря 2025 года в мобильных приложениях сервиса «Госуслуги» начали постепенно отказываться от СМС-кодов. В Минцифры объясняют решение ростом мошенничества: именно СМС чаще всего используются в схемах социальной инженерии.

В качестве альтернативы пользователям предлагают подтверждение входа через мессенджер Max, биометрию или генерацию одноразового пароля. СМС как второй фактор сохранят только для входа с компьютеров.

Контекст

С момента запуска в мессенджере Max зарегистрировались 75 млн пользователей, сообщили в компании 17 декабря 2025 года. Среднесуточная аудитория сервиса достигла 45 млн человек. За всё время работы пользователи отправили более 6,5 млрд сообщений и совершили свыше 2 млрд звонков.