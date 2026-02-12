ВкусВилл отчитался о выручке 361 млрд ₽ за 2025 год

За 2025-й выручка «ВкусВилла» выросла до 361 млрд рублей, половина этих средств пришлась на онлайн-доставку, сообщает компания. Всего за год клиенты оформили 147,5 млн заказов. Компания планирует продолжать развивать экспресс-доставку и технологии для удобства клиентов, сотрудников и поставщиков.

Экспресс-доставка становится всё популярнее у клиентов

За 2025 год клиенты сделали 147,5 млн заказов, при этом 53% от всей выручки пришлось на онлайн-доставку. Почти половина всех доставок — 46% — укладывалась в час, а каждая пятая — в 30 минут. Чтобы поддержать такой темп, компания открыла дополнительно 28 дарксторов специально для сверхбыстрой логистики. Также в 2025 году сеть открыла 103 новые торговые точки.

В Якутии «ВкусВилл» впервые опробовал отправку товаров дронами — партнёром выступил Boon Sky. В планах на 2026 год — ещё шире разворачивать 30-минутные зоны доставки и экспериментировать с новыми алгоритмами сборки и отправки.

Гастрономия растёт быстрее, чем сеть магазинов

После того, как команды кафе, пекарни и dark kitchen «Сгоряча» объединились, развитие направления резко ускорилось:

общая выручка сегмента — +39%.

dark kitchen — +42%.

кафе — +50%.

пекарни — +42%;

Несмотря на то, что доля этих сервисов в общей выручке пока всего 3,5%, их товары появляются в каждом десятом чеке.

Контроль качества в 2026-м станет ещё строже

В 2025-м ритейлер серьёзно обновил подход к контролю качества. Внедрены экстренная блокировка подозрительных партий, более глубокие аудиты и расширенные лабораторные проверки — в том числе на антибиотики, а также точное соответствие КБЖУ.

Кроме того, «ВкусВилл» стал первым в российском ритейле, кто опубликовал открытый подробный гайд по пищевым добавкам. В нём объясняется, почему из сотен разрешённых законом веществ компания использует лишь малую часть. Каждая добавка проходит экспертизу: научное досье, оценка по более чем 10 параметрам и итоговый вердикт — «запрещено», «разрешено» или «разрешено с ограничениями».

Технологические партнёры переходят под прямое управление «ВкусВилл»

В прошлом году «ВкусВилл» также забрал под своё крыло IT-компании из ГК «Автомакон» — ООО «Автомакон», «ДатаЛаб» и «Фулстек», которые больше десяти лет отвечали за цифровую инфраструктуру сети. Новая структура получила название «ТехВилл» («Технологии ВкусВилл»).

Среди главных достижений: