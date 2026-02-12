Выручка «ВкусВилла» выросла почти на 10% за 2025-й — и достигла 361 млрд ₽: сеть открыла более ста новых объектов
ВкусВилл отчитался о выручке 361 млрд ₽ за 2025 год
За 2025-й выручка «ВкусВилла» выросла до 361 млрд рублей, половина этих средств пришлась на онлайн-доставку, сообщает компания. Всего за год клиенты оформили 147,5 млн заказов. Компания планирует продолжать развивать экспресс-доставку и технологии для удобства клиентов, сотрудников и поставщиков.
Экспресс-доставка становится всё популярнее у клиентов
За 2025 год клиенты сделали 147,5 млн заказов, при этом 53% от всей выручки пришлось на онлайн-доставку. Почти половина всех доставок — 46% — укладывалась в час, а каждая пятая — в 30 минут. Чтобы поддержать такой темп, компания открыла дополнительно 28 дарксторов специально для сверхбыстрой логистики. Также в 2025 году сеть открыла 103 новые торговые точки.
В Якутии «ВкусВилл» впервые опробовал отправку товаров дронами — партнёром выступил Boon Sky. В планах на 2026 год — ещё шире разворачивать 30-минутные зоны доставки и экспериментировать с новыми алгоритмами сборки и отправки.
Гастрономия растёт быстрее, чем сеть магазинов
После того, как команды кафе, пекарни и dark kitchen «Сгоряча» объединились, развитие направления резко ускорилось:
- общая выручка сегмента — +39%.
- dark kitchen — +42%.
- кафе — +50%.
- пекарни — +42%;
Несмотря на то, что доля этих сервисов в общей выручке пока всего 3,5%, их товары появляются в каждом десятом чеке.
Контроль качества в 2026-м станет ещё строже
В 2025-м ритейлер серьёзно обновил подход к контролю качества. Внедрены экстренная блокировка подозрительных партий, более глубокие аудиты и расширенные лабораторные проверки — в том числе на антибиотики, а также точное соответствие КБЖУ.
Кроме того, «ВкусВилл» стал первым в российском ритейле, кто опубликовал открытый подробный гайд по пищевым добавкам. В нём объясняется, почему из сотен разрешённых законом веществ компания использует лишь малую часть. Каждая добавка проходит экспертизу: научное досье, оценка по более чем 10 параметрам и итоговый вердикт — «запрещено», «разрешено» или «разрешено с ограничениями».
Технологические партнёры переходят под прямое управление «ВкусВилл»
В прошлом году «ВкусВилл» также забрал под своё крыло IT-компании из ГК «Автомакон» — ООО «Автомакон», «ДатаЛаб» и «Фулстек», которые больше десяти лет отвечали за цифровую инфраструктуру сети. Новая структура получила название «ТехВилл» («Технологии ВкусВилл»).
Среди главных достижений:
- первое в России offline-first PWA-приложение для курьеров — работает стабильно даже при перебоях с интернетом;
- дальнейшая роботизация складов от перемещения товаров до инвентаризации;
- ускорение платформенных решений для обработки заказов;
- эволюция мобильного приложения и сайта — умные рекомендации, персонализированный поиск, новые сортировки, обновлённая кэшбек-программа «ВкусБэк».
