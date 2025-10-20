«Сири» снова всех разочаровала — в том числе и команду Apple

Обновлённая Siri, которую обещали представить уже весной 2026 года, должна была стать центром экосистемы Apple Intelligence — и вытащить компанию из ИИ-кризиса. Но что-то снова пошло не так: как сообщает Bloomberg инсайдер Марк Гурман, на этот раз в голосовом ассистенте разочаровались даже команда разработчиков. Теперь Apple борется с утечкой талантов и внутренними конфликтами, которые ставят под угрозу её лидерство на рынке.

Вместо умного аналога ChatGPT — отстранённый чат-бот

По данным Bloomberg, тестировщики новой версии голосового ассистента жалуются на медленную работу, ошибки в контекстных ответах и «механическое» поведение чат-бота — вместо обещанного «умного диалога» в стиле ChatGPT. Siri по-прежнему не справляется со сложными запросами, не удерживает нить разговора и часто выдает шаблонные, отстранённые реплики.

Именно с Siri компания связывала перезапуск своей стратегии искусственного интеллекта: помощник должен был стать центром системы Apple Intelligence, объединяющей генеративные модели и персонализированные функции в iOS, iPadOS и macOS. Но релиз платформы оказался неполным — ИИ до сих пор не поддерживает весь заявленный функционал. Теперь проект, который должен был стать главным ответом Apple на ChatGPT и Gemini, превращается в источник внутренних конфликтов.

Массовый исход инженеров и «эффект домино»

Источники Bloomberg утверждают, что именно разочарование в Siri стал спусковым крючком для массового ухода инженеров и исследователей из AI-подразделения компании. Разработчики жалуются, что команда ИИ теряет ресурсы, а управленческие решения принимаются слишком медленно.



На фоне кризиса Apple продолжает терять управленцев. В октябре из компании ушёл Ке Ян — руководитель команды Answers, Knowledge and Information (AKI), которая разрабатывала «интеллектуальную» Siri. Его подразделение отвечало за функции поиска, диалога и генерации ответов — именно те, что должны были превратить голосового ассистента в полноценного собеседника.

Ке Ян перешёл в Meta* Platforms, где, по данным Bloomberg, займётся развитием собственной AI-лаборатории Superintelligence Labs. Его уход стал уже вторым за год крупным кадровым потрясением для Apple: до него компанию покинул предыдущий глава AKI — Робби Уокер. Новым куратором Siri стал заместитель главы AI-направления Бенуа Дюпен, но, по словам инсайдеров, даже внутри Apple понимают, что перестановки не решают проблему системного отставания.

Под давлением — глава ИИ-направления Джон Джианандреа

Кризис внутри ИИ-подразделения усилил давление на его руководителя — Джона Джианандреа, который возглавил направление искусственного интеллекта в 2018 году. За последние месяцы его полномочия заметно сократились: управление Siri передано команде программного обеспечения во главе с Крейгом Федериги, а направление робототехники — в блок аппаратных разработок.

По данным Bloomberg, Apple уже начала искать возможных преемников. В числе обсуждаемых кандидатов — внешние эксперты, а также несколько руководителей внутри самой компании, включая Федериги и Майка Роквелла, отвечающего за развитие AR/VR и Vision Pro. Источники отмечают, что именно эти два топ-менеджера фактически формируют нынешнюю стратегию Apple в области искусственного интеллекта, тогда как роль Джианандреа постепенно сводится к номинальной.

Что стоит на кону

Пока сбои в работе Siri и кадровый кризис не повлияли на продажи — iPhone 17 остаётся бестселлером, а пользователи не спешат менять экосистему. Но уже скоро ИИ-функции могут стать главным фактором при выборе смартфона, и тогда отставание Apple из технологического вопроса превратится в стратегическую угрозу.

В отличие от конкурентов, Apple не может позволить себе экспериментов: каждое обновление экосистемы проходит через строгий цикл тестирования и секретности. Этот подход обеспечил компании репутацию надёжности, но в эпоху генеративного ИИ стал её слабым местом. Пока OpenAI и Google обновляют модели каждые несколько недель, Apple тратит месяцы на проверку каждого шага — и рискует проиграть не качеством, а скоростью.

Фото: NurPhoto / Contributor / Getty Images



*Meta признана экстремистской и запрещена на территории РФ.