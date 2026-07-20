Apple обновит всю линейку iPad и откажется от Mac Pro — первые устройства выйдут уже в 2026 году

Apple готовит крупное обновление линейки iPad, сообщил журналист Bloomberg Марк Гурман. По данным инсайдера, в 2026–2027 годах компания представит новые версии iPad mini, Air и Pro, а также обновит базовую модель планшета. Одновременно Apple пересматривает развитие линейки профессиональных компьютеров: вместо Mac Pro компания, вероятно, сосредоточится на Mac Studio.

Компания, которая редко изобретала первой: история Apple Инвесторы научили гаражный проект зарабатывать, совет директоров выгнал основателя, а преемник доказал, что бизнес больше своего создателя Читайте также

Обновление линейки представят скоро — но пока деталей нет

В 2026 году компания представит только одну модель из линейки обновлённых планшетов — iPad mini. При этом уже в 2027-м Apple покажет базовый iPad, а также модели iPad Air и iPad Pro.

Подробности о характеристиках предстоящих устройств журналист не привёл. О возможных изменениях дизайна будущих моделей также пока ничего не известно.

Apple отказалась от новых версий Mac Pro

Последний раз Apple выпустила Mac Pro в 2023 году. Компьютер работал на чипе M2 Ultra и стоил от $7000 — почти вдвое дороже Mac Studio с похожими возможностями.

Позднее Apple закрыла проекты процессоров M2 Extreme и M3 Extreme, хотя могли стать основой будущих поколений Mac Pro. Эти чипы должны были иметь вдвое больше вычислительных и графических ядер по сравнению с версиями Ultra, однако компания отказалась от разработки из-за высокой стоимости производства и сомнений в спросе.

По данным Марка Гурмана, в ближайшее время Apple вряд ли вернётся к выпуску новых моделей Mac Pro. Вместо этого компания может сосредоточиться на развитии Mac Studio. По словам журналиста, обновлённые версии компьютера с чипами M5 Ultra могут выйти уже осенью 2026 года.

Средняя цена ноутбуков в России выросла всего на 3% за год: каждый четвёртый проданный лэптоп в стране — от Apple Некоторые бренды показали значительное снижение цен — например, устройства Xiaomi подешевели на 20% Читайте также

Контекст

В начале сентября Apple проведёт традиционную презентацию техники. На ней, как ожидается, новый CEO Джон Тернус представит iPhone 18 Pro и 18 Pro Max, а также первую раскладушку в истории компании — iPhone Ultra.

Показ базового iPhone 18, бюджетного iPhone 18e и ультратонкого iPhone Air 2-го поколения, по информации инсайдеров, состоится весной 2027 года.