LADA Azimut успешно прошёл дополнительный краш-тест — кроссовер выдержал удар о столб

Кроссовер LADA Azimut успешно прошёл дополнительный краш-тест с боковым ударом о столб. Как сообщили в пресс-службе АвтоВАЗа, во время испытания нагрузка на голову манекена оказалась в 2,6 раза ниже максимально допустимого значения. Остальные показатели также были в безопасных пределах.

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Кроссовер и манекен успешно выдержали боковой удар о столб

В АвтоВАЗе отметили, что новое испытание не входит в обязательную программу сертификации. По его итогам автомобиль показал высокий уровень защиты.

Автомобиль разогнали до 32 км/ч и под углом направили на стальной столб — так, чтобы удар пришёлся в центр головы манекена. Во время столкновения штатно сработали преднатяжители ремней, боковые подушки безопасности и боковые шторки. После удара также:

не было утечек топлива;

разблокировались дверные замки;

автоматически включилась аварийная сигнализация;

сработала система «Эра-ГЛОНАСС» для вызова экстренных служб.

Во время выполнения краш-теста датчики на манекене зафиксировали безопасную нагрузку на голову — 38,4% от максимально допустимого значения. Другие «части тела» также не пострадали.

Конструкция LADA Azimut помогает смягчить удар

При ударе также эффективно показали себя усиленный каркас и зоны программируемой деформации — части кузова, которые при ударе сминаются по заранее рассчитанному сценарию и поглощают энергию столкновения.

Кроме того, LADA Azimut оснащена датчиками бокового удара и давления. Они позволяют системе за тысячные доли секунды определить силу столкновения и активировать подушки безопасности.

Контекст

В июле кроссовер LADA Azimut успешно прошёл обязательные сертификационные испытания на пассивную безопасность — автомобиль подвергался фронтальным и боковым ударам.

По данным АвтоВАЗа, по итогам краш-тестов автомобиль с большим запасом выполнил требования национальной сертификации. Во всех испытаниях нагрузки на манекены были в безопасных пределах.