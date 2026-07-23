LADA Azimut успешно прошёл дополнительный краш-тест — кроссовер выдержал удар о столб

LADA Azimut успешно прошёл дополнительный краш-тест — кроссовер выдержал удар о столбНовое испытание не входило в обязательную программу сертификации — но автомобиль показал высокий уровень защиты водителя
Кроссовер LADA Azimut успешно прошёл дополнительный краш-тест с боковым ударом о столб. Как сообщили в пресс-службе АвтоВАЗа, во время испытания нагрузка на голову манекена оказалась в 2,6 раза ниже максимально допустимого значения. Остальные показатели также были в безопасных пределах.
Кроссовер и манекен успешно выдержали боковой удар о столб
В АвтоВАЗе отметили, что новое испытание не входит в обязательную программу сертификации. По его итогам автомобиль показал высокий уровень защиты.
Автомобиль разогнали до 32 км/ч и под углом направили на стальной столб — так, чтобы удар пришёлся в центр головы манекена. Во время столкновения штатно сработали преднатяжители ремней, боковые подушки безопасности и боковые шторки. После удара также:
- не было утечек топлива;
- разблокировались дверные замки;
- автоматически включилась аварийная сигнализация;
- сработала система «Эра-ГЛОНАСС» для вызова экстренных служб.
Во время выполнения краш-теста датчики на манекене зафиксировали безопасную нагрузку на голову — 38,4% от максимально допустимого значения. Другие «части тела» также не пострадали.
Конструкция LADA Azimut помогает смягчить удар
При ударе также эффективно показали себя усиленный каркас и зоны программируемой деформации — части кузова, которые при ударе сминаются по заранее рассчитанному сценарию и поглощают энергию столкновения.
Кроме того, LADA Azimut оснащена датчиками бокового удара и давления. Они позволяют системе за тысячные доли секунды определить силу столкновения и активировать подушки безопасности.
Контекст
В июле кроссовер LADA Azimut успешно прошёл обязательные сертификационные испытания на пассивную безопасность — автомобиль подвергался фронтальным и боковым ударам.
По данным АвтоВАЗа, по итогам краш-тестов автомобиль с большим запасом выполнил требования национальной сертификации. Во всех испытаниях нагрузки на манекены были в безопасных пределах.