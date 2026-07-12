Средний размер автокредита в РФ достиг 1,25 млн ₽ — чаще всего водители покупают машины 2017 года выпуска

В России зафиксировали восстановление спроса на автокредиты во II квартале 2026 года, сообщает «Российская газета» со ссылкой на исследование Pango Cars. В среднем россияне занимают 1,25 млн рублей. При этом средний срок кредитования достиг 6,3 года, а ставка — 22,3%.

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Чаще всего водители берут кредит в размере от 1 до 1,5 млн рублей

Активнее всего во II квартале 2026 года автомобилисты брали в кредит машины 2017 года выпуска. Самые востребованные марки — Kia, Lada и Hyundai.

В тройку наиболее часто покупаемых в кредит машин вошли Kia Rio (12,9% сделок), Lada Vesta (12%) и Lada Granta (9,4%).

Более 70% всех покупок в кредит пришлось на автомобили ценой от 500 тыс. до 2 млн рублей. Наибольший спрос — в диапазоне от 1 до 1,5 млн рублей (27%).

Покупатели предпочитают машины не старше 15 лет

Активнее всего покупатели приобретают авто возрастом от 5 до 10 и от 10 до 15 лет (29% и 28% соответственно) — за счёт оптимального соотношения цены, состояния и стоимости ремонта.

Интерес к остальным возрастным категориям распределился следующим образом:

на машины младше 5 лет пришлось 20% рынка;

транспорту возрастом 15–20 лет досталось 18% сделок;

автомобили старше 20 лет заняли наименьшую долю — всего 4%.

Россияне начинают чаще интересоваться автокредитами

Аналитики фиксируют постепенное восстановление интереса россиян к автокредитованию. Причина — снижение ставок.

Если во II квартале 2025 года средняя ставка превышала 25% годовых, в 2026-м она снизилась до 22,3%.